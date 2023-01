Marek Plura nie żyje. Senator trafił do szpitala parę dni temu

"W wieku 52 lat zmarł Senator RP Marek Plura. Piastował mandat senatora X kadencji z okręgu katowickiego. Był posłem na Sejm VI i VII kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Aktywnie działał na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z oddaniem pracował dla Śląska" - czytamy we wpisie Senatu RP.

O tym, że senator Marek Plura jest w szpitalu, na oddziale intensywnej terapii, mówił w rozmowie z Gazeta.pl poseł PO Wojciech Saługa. Jak przekazał naszemu dziennikarzowi Marcinowi Kozłowskiemu, stan senatora był bardzo poważny. 11 stycznia senator ze Śląska uczestniczył w spotkaniu noworocznym z udziałem marszałka Tomasza Grodzkiego.

Senator Marek Plura zmarł w wieku 52 lat. "Drogi przyjacielu"

Zmarłego polityka i działacza społecznego żegnają koleżanki i koledzy nie tylko z jego ugrupowania. "W wieku 52 lat odszedł od nas Marek Plura, Senator RP, były poseł, europarlamentarzysta, aktywny działacz na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pozostaniesz w naszej pamięci. Drogi przyjacielu, spoczywaj w pokoju" - to wpis z oficjalnego konta PO na Twitterze.

Lakoniczny wpis zamieścił Jan Filip Libicki, senator PSL-u.

"Zmarł senator Marek Plura. Znałam go i szanowałam za jego wytężoną pracę prowadzoną mimo wielu przeciwności losu. Niech spoczywa w pokoju wiecznym" - to z kolei słowa Beaty Szydło, byłej premierki PiS.

"Odszedł nasz serdeczny kolega, senator Marek Plura. Człowiek niezwykły. Pracowity i kulturalny. Zawsze chętny do rozmowy. Będzie nam Ciebie, drogi Marku, bardzo Ciebie brakowało. Spoczywaj w pokoju" - napisał Arkadiusz Myrcha z PO.

Europarlamentarzysta ze Śląska Łuksza Kohut pożegnał swojego krajana po śląsku. "I ôdjechoł nom tyn silny karlus, co nigdy niy mioł leko. Pacz tam jako Marek, a my sam dalij bydymy butel robić o naszo ślonsko godka a ślonsko tożsamość. To był zaszczyt z Tobą współpracować, dołeś fest rada i zowżdy bydymy Cie pamiyntać a spominać [I odjechał nam ten silny mężczyzna, który nigdy nie miał łatwo. Uważaj na siebie Marek, a my dalej będziemy walczyć o naszą śląską gadkę i śląską tożsamość. To był zaszczyt z Tobą współpracować, dałeś radę i zawsze będziemy o Tobie pamiętać i Cię wspominać - przyp. red.]" - napisał Kohut.

Senator Marek Plura zmarł w wieku 52 lat

Marek Plura miał 52 lata. Od urodzenia chorował na postępujący zanik mięśni, poruszał się na wózku elektrycznym. Polityk od 2019 r. zasiadał w Senacie, kandydował z ramienia Koalicji Obywatelskiej, uzyskując ponad 90 tys. głosów. W latach 2007-2014 był posłem, w latach 2014-2019 - europarlamentarzystą. Przez rok - od 2006 do 2007 r. - był radnym Katowic.

Sam o sobie Plura mówił, że jest "Ślązakiem, katolikiem". Mieszkał w Katowicach. Skończył studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu psychoterapii. Przed karierą polityczną był pracownikiem socjalnym.

