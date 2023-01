W sobotę 21 stycznia w województwie warmińsko-mazurskim pojawiły się wyładowania atmosferyczne. Burza śnieżna była aktywna w okolicach Żuław. Z radaru pogodowego Windy.com wynika, że pojedyncze wyładowania miały miejsce także na południowy zachód od Gdańska.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował w południe alerty pogodowe. Na godzinę 14 ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydane zostały dla całego Wybrzeża, dokładnie dla powiatów: kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, gdańskiego, nowodworskiego oraz miast Świnoujście, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Sopot i Gdynia w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z północy i północnego wschodu" - czytamy w komunikacie IMGW. Alert obowiązuje do północy.

Alert pierwszego stopnia w związku z zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje w południowych powiatach województwa dolnośląskiego. "Prognozowane są na obszarach powyżej 500 m n.p.m. zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 70 km/h i w porywach do 100 km/h, z kierunków północnych" - czytamy w ostrzeżeniach. Alerty obowiązują do godziny 18:30.

Na tym samym obszarze wydano też alerty drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu. W powiatach lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim oraz w miastach Wałbrzych i Jelenia Góra przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść od 15 do 25 centymetrów, a miejscami w górach do 25 centymetrów. Alert obowiązuje do godziny 22:30.

W województwie pomorskim - dokładnie w północnych i centralnych powiatach występuje żółty alert dotyczący śnieżyc. "Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm" - podaje IMGW. Alert obwiązuje do godziny 23.

Najwięcej ostrzeżeń dotyczy marznących opadów. W sześciu województwach należy spodziewać się tego, że opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Miejscami pojawi się więc gołoledź, a w nocy dodatkowo możliwa jest marznąca mżawka. Alerty obowiązują do północy lub do niedzieli 22 stycznia do godziny 5-6 rano. Ostrzeżenia dotyczą: