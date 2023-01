W sobotę 14 stycznia 52-letni mieszkaniec Świecia w województwie kujawsko-pomorskim został skonfrontowany z aktywistami fundacji Dzieciaki w Sieci, którzy śledzą aktywność pedofilską w internecie. 52-latek stwierdził, że nie pisał nic do nieletnich, ale chwilę później przyznał, że nie wiedział, "ile dziewczynki mają lat". Aktywiści pokazali mu wydrukowane kopie czatów, w którym użytkownicy wyraźnie pisali, że mają 11 i 12 lat. Mężczyzna dalej stwierdził ponadto, że to nieletnie rzekomo "same przysyłają mu pornosy".

Kujawsko-pomorskie. 52-latek miał wysyłać treści pornograficzne i zoofilskie nieletnim

Jak podaje fundacja Dzieciaki w Sieci, na dane 52-latka założono 23 profile, które wzajemnie lajkują sobie posty i wykorzystują te same zdjęcia. Mężczyzna miał wysyłać nieletnim treści pornograficzne, zoofilskie czy sceny seksu z torturami. Anonimowy aktywista fundacji w rozmowie z Interią zaznaczał, że tzw. "wabik" - osoba dorosła, która udaje nieletnią - nigdy nie zaczyna pierwsza rozmowy z osobą, która jest podejrzewana o pedofilię, ani nie będzie prowokowała do wysyłania takich treści - takie działania są uznawane w polskim prawie za podżeganie i są karalne. Dariusz K. musiał więc sam zainicjować kontakt.

- Na początku było tradycyjnie jakieś "cześć", "witaj". Dostał informację, gdyby nie mógł sam tego znaleźć w profilu, ile dziecko ma lat. Generalnie pan wysyłał mało treści. Interesowało go pismo obrazkowe. W trzeciej lub czwartej wiadomości wysyłał zdjęcia pornograficzne. Najbardziej interesowało go, czy dziewczynki mają włosy w okolicach dróg rodnych i czy miały już pierwszą miesiączkę - przekazał rozmówca Interii. 52-latek miał też wysłać nagranie z prawdopodobnie pedofilią dziecięcą. O sprawie zawiadomiono policję, która 14 stycznia zatrzymała mężczyznę.

52-latek usłyszał zarzut. Policja zabezpieczyła w jego domu 120 płyt i telefony. Trzy dni później K. kupił nowe karty SIM

Dariusz K. został przesłuchany, a urządzenia elektroniczne w jego domu zabezpieczone. Mężczyzna został zwolniony do domu, ale nałożono na niego policyjny dozór. Jak przekazała policja, 52-latkowi przedstawiono zarzut z art. 200 par. 3 Kodeksu karnego, dotyczącego seksualnego wykorzystania małoletniego. "Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - można przeczytać w przepisie. W sprawie zabezpieczono dwa-trzy telefony komórkowe, telefon stacjonarny, tablet i ponad 120 płyt.

Z nieoficjalnych ustaleń Interii wynika, że w środę 18 stycznia Dariusz K. kupił w jednym ze sklepów w Świeciu kilkanaście kart SIM do telefonów.

Do fundacji Dzieciaki w Sieci zgłosiło się już kilka kobiet, które znały Dariusza K. Jedna z nich miała być przez niego molestowana, do drugiej - wówczas 12 letniej dziewczynki, miał wysyłać listy z więzienia, w których poruszał tematy seksu (do więzienia trafił w związku z kradzieżami).

