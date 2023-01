Zima atakuje. Śnieg pozrywał linie energetyczne. Gdzie nie ma prądu? PGE o tysiącach odbiorców

W rozmowie z naszym portalem Karol Łukasik poinformował, że najcięższa sytuacja utrzymuje się w powiecie rzeszowskim. Tam pozbawionych prądu jest ok. 109 tysięcy odbiorców.

Na wznowienie dostaw oczekują mieszkańcy gmin na terenie RE Krosno (gminy: Biecz, Brzyska, Chorkówka, Czudec, Dębowiec, Dukla, Frysztak, Iwonicz-Zdrój, Jasło, Jaśliska, Jedlicze, Kołaczyce, Korczyna, Krempna, Krosno, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Niebylec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Strzyżów, Tarnowiec, Wojaszówka), RE Leżajsk (gmina Łańcut), RE Mielec (gminy: Iwierzyce, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Świlcza, Wielopole Skrzyńskie), RE Rzeszów (gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Lubenia, Łańcut, Rzeszów, Trzebownisko, Tyczyn) oraz RE Sanok (Baligród, Brzozów, Bukowsko, Cisna, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Nozdrzec, Rymanów, Zagórz).

- Aura nie ułatwia zadania brygadom Pogotowia Energetycznego. Pracownicy usuwają powalone na linie przesyłowe konary drzew oraz naprawiają uszkodzone odcinki linii dystrybucyjnych - poinformował nas rzecznik prasowy PGE Dystrybucja.

Atak zimy w Polsce. Tysiące odbiorców pozostają bez prądu

W Oddziale Skarżysko bez zasilania pozostaje aktualnie 53 tys. Klientów. Na wznowienie dostaw oczekują mieszkańcy gmin: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Kielce, Masłów, Morawica, Piekoszów, Sobków, Włoszczowa, Chotcza, Ciepielów, Kazanów, Kozienice, Lipsko, Magnuszew, Pionki, Policzna, Przyłęk, Sieciechów, Solec nad Wisłą, Stromiec, Zwoleń, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Orońsko, Radom, Radzanów, Zakrzew, Bliżyn, Chlewiska, Gielniów, Gowarczów, Iłża, Jastrząb, Klwów, Końskie, Mniów, Odrzywół, Potworów, Ruda Maleniecka, Rusinów, Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna, Smyków, Starachowice, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec, Wąchock, Wieniawa, Zagnańsk

W oddziale Warszawa ograniczenia dostaw energii elektrycznej dotykają obecnie ok. 53 tys. Odbiorców.

Trudna sytuacja na terenie gmin: Brańszczyk, Brok, Ceranów, Grębków, Jabłonna Lacka, Jadów, Kosów Lacki, Liw, Łochów, Małkinia Górna, Miedzna, Ostrów Mazowiecka, Repki, Sabnie, Sadowne, Sokołów Podlaski, Somianka, Stary Lubotyń, Sterdyń, Stoczek, Tłuszcz, Wąsewo, Węgrów, Wyszków, Borowie, Dobre, Garwolin, Grębków, Jakubów, Kałuszyn, Kłoczew, Łaskarzew, Miastków Kościelny, Mińsk Mazowiecki, Osieck, Parysów, Pilawa, Sobolew, Stanisławów, Trojanów, Wiązowna, Wierzbno, Wilga, Żelechów.

- Na terenie oddziału Białystok na wznowienie dostaw prądu oczekuje ok. 12 tys. odbiorców, głównie na terenie RE Bielsk Podlaski (ok.7 tys.), RE Łomża (ok. 2 tys.) oraz Białystok Teren (ok. 0,6 tys.). Wyłączenia dotykają głównie mieszkańców gmin: Bielsk Podlaski, Czeremcha Czyżew, Drohiczyn Grodzisk, Klukowo, Milejczyce, Nowe Piekuty, Nur, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Siemiatycze, Sokoły, Szepietowo, Szulborze Wielkie, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. Zaręby Kościelne, Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Lipsk, Michałowo, Mońki, Sokoły, Sokółka, Tykocin, Zabłudów, Grabowo, Grajewo, Szumowo, Turośl, Wizna, Zambrów, Bargłów Kościelny, Filipów Przerośl, Suwałki.

Około 9 tys. mieszkańców Lublina bez prądu

- W oddziale zamojskim zakłócenia w dostawach odczuwa ok. 14 tys. naszych klientów, głównie z terenu gmin: Adamów, Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Goraj, Nielisz, Krasnobród, Księżpol, Radecznica, Tereszpol, Tarnogród, Zwierzyniec, Żółkiewka, Tomaszów Lubelski, Wielkie Oczy, Izbica, Gorzków, Rudnik, Sosnowica, Stary Brus, Gać, Dubiecko, Jarosław, Jawornik Polski, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Przeworsk, Rokietnica, Roźwienica, Sieniawa, Tryńcza, Krzywcza, Laszki, Bircza, Dynów, Fredropol, Przemyśl - przekazał Karol Łukasik.

Na obszarze Oddziału Lublin prąd nie dociera do ok. 9 tys. mieszkańców, w oddziale Łódź - do ok. 12 tys.

- Energetycy PGE Dystrybucja, pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, nieustannie pracują nad naprawą uszkodzonych odcinków sieci dystrybucyjnej tak, by prąd, jak najszybciej powrócił do każdego z naszych odbiorców - przekazał rzecznik prasowy PGE Dystrybucja.