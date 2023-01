Warmińsko-mazurskie. Rozpędzony TIR wbił się w dom. Ranny kierowca

Zobacz wideo Wypłata w bankomacie w Chorwacji? Lepiej unikać, prowizja jest wysoka

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 6. W Mojtynach (woj. warmińsko-mazurskie) na drodze krajowej numer 59, ciężarówka uderzyła w dom. Jak relacjonuje profil "Informacje z Mrągowa i okolic": "55-letni kierujący pojazdem ciężarowym MAN z naczepą na łuku drogi w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujacych na drodze stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie uszkodził ogrodzenie i uderzył w budynek mieszkalny". W chwili wypadku w domu przebywały dwie osoby.

Jak przekazuje profil informacyjny, któremu udało się porozmawiać ze służbami, w wyniku wypadku ranny został 55-letni kierowca TIR-a. Mieszkańcy domu – kobieta i mężczyzna – nie odnieśli poważnych obrażeń.

Kierujący był trzeźwy. Ruch na DK 59 odbywa się wahadłowo. Będzie tak przez dłuższy czas do momentu wydobycia pojazdu ciężarowego z budynku. Na miejsce jedzie nadzór budowlany.

Na razie nie wiadomo, czy budynek, który ma uszkodzoną ścianę, będzie się nadawał do zamieszkania. Zdecydują o tym specjaliści.

Województwo warmińsko-mazurskie. Trudne warunki jazdy na drogach

W województwie warmińsko-mazurskim miejscami intensywnie pada śnieg. Błoto pośniegowe występuje m.in. na trasie Giżycko-Ełk, od Rucianego-Nidy do granicy województwa, od Zgniłochy do Jedwabna jest lokalna śliskość, na trasie Warszawa-Gdańsk ślisko może być od wsi Załuski do granicy regionu, błoto i ślisko może być od Giżycka do granicy województwa na trasie nr 63.

Jak podaje Radio Olsztyn, po drogach krajowych w regionie jeżdżą obecnie 42 jednostki sprzętu do odśnieżania. Na trasy wojewódzkie wyjechało 12 jednostek w regionach Nidzica i Olecko.

