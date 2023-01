Trudne warunki na drogach. Policja apeluje o ostrożność w związku z opadami śniegu

Sobota przywitała nas zimową aurą. Jak informuje IMGW, w weekend w większości kraju mogą wystąpić opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Prognozowane są także silny wiatr i mróz. Niestety, takie warunki przyczyniają się do większej niż zazwyczaj liczby wypadów i kolizji.

Jak informuje Radio Zet na Twitterze, powołując się na GDDKiA, "wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 2137 pojazdów zimowego utrzymania. Przejazd w 11 województwach utrudnia błoto pośniegowe i lokalna śliskość, opady śniegu w 13. W lubelskiem pada deszcz. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę".

"Pamiętajmy o tym, że na drodze nie jesteśmy sami. Bądźmy odpowiedzialni i nie ryzykujmy swoim życiem oraz innych. Nasze błędy i zaniechania mogą niestety mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. Starajmy się unikać agresywnych zachowań na drodze, a jeśli takie się pojawiają, to informujmy o tym funkcjonariuszy" - apeluje policja.

Trudne warunki na drogach. Doszło do kilku groźnych wypadków

Niestety nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Do takich zdarzeń doszło m.in. drodze krajowej nr 78 z Zawiercia do Jędrzejowa.

W Jaronowicach samochód ciężarowy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Jak poinformował radio Kielce Walery Zudilin, dyżurny kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, naczepa zablokowała jeden pas ruchu. Na miejsce dotarł holownik. Samochód jest wyciągany z rowu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach.

W województwie lubelskim doszło z kolei do dwóch groźnych wypadków. W nocy z piątku na sobotę w okolicy Lubartowa na bok przewrócił się autokar jadący z Białorusi do Włoch. Rannych zostało 7 osób. Z kolei nad ranem na S3 na wysokości Skwierzyny w wyniku zderzenia ciężarówki z kamperem śmierć poniosły dwie osoby.

Policjanci apelują o zdrowy rozsądek, rozwagę i ostrożność podczas prowadzenia wszelkich pojazdów. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Trudna sytuacja na drogach. Na Śląsku doszło do 35 kolizji

Trudną sytuację odnotowano również w województwie śląskim. Jak podaje RMF FM, w sobotę doszło do 35 kolizji i stłuczek.

Jak informuje stacja, w Śląskiem w Knurowie nadal zablokowany jest jeden pas ruchu na autostradzie A1. Na remontowanym odcinku drogi ciężarówka uderzyła tam w bariery i utrudniony jest przejazd w stronę Gliwic. W Wieprzu - to już okolice Żywca - zderzyły się dwa auta osobowe.

Dwie osoby trafiły do szpitala. Natomiast w Paniówkach niedaleko Gliwic samochód osobowy zderzył się pługiem. Do szpitala zabrano jedną osobę. W tej chwili nawet na głównych trasach regionu na jezdni zalegać może śnieg i pośniegowe błoto. Tak jest m.in. na śląskich odcinkach autostrad.

Intensywne opady śniegu o natężeniu 1-3 cm/h występują w woj. podlaskim. Miejscami przejściowo mogą dochodzić do około 5 cm/h - informuje IMGW. Ostrzeżenie I stopnia wydano dla powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że w związku z opadami śniegu strażacy interweniowali już w całej Polsce ponad 2 tysiące 200 razy. W piątek druhowie wyjeżdżali do zdarzeń związanych z opadami śniegu 1097 razy, a dzisiaj od północy do 6:00 rano - 1096 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach małopolskim i podkarpackim - odpowiednio 1247 i 618.

