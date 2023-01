Lubelskie. Wypadek autokaru z Białorusi. Pojazd przewrócił się na bok. Siedem osób w szpitalach

Do wypadku z udziałem autokaru doszło w nocy z piątku na sobotę w okolicy Lubartowa (województwo lubelskie). "O godz. 1:39 Jednostka OSP Firlej została zadysponowana do wypadku drogowego w miejscowości Wandzin gmina Lubartów. Autokar wypadł z drogi i zjechał do rowu" - informuje Ochotnicza Straż Pożarna-Gmina Firlej. Jak widać na zdjęciach zamieszczonych w sieci przez jednostkę, autokar przewrócił się na bok.

REKLAMA

- Autokar leżał na boku, na poboczu drogi. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy pogotowiu w ewakuacji osób z autokaru - informował w rozmowie z RMF FM oficer dyżurny lubartowskiej straży pożarnej. Jak dodał, na miejscu pracowało 15 zastępów straży.

Zobacz wideo Przerażający wypadek w Płońsku. Na pasach potrącona para z psem

Aktualne informacje z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Województwo lubelskie. Wypadek autokaru. Siedem osób jest rannych

Jak informują służby, autokarem z Białorusi do Włoch podróżowało 37 osób. Poszkodowanych zostało siedem z nich. Ranni, głównie ze stłuczeniami, przewiezieni zostali do szpitali w Lubartowie i Lublinie. Pozostałe osoby przewieziono do hotelu.

Jak przekazuje serwis, droga krajowa numer 19 jest, na razie, przejezdna. Mogą się jednak pojawić utrudnienia, gdy pojawi się na niej ciężki sprzęt, który będzie podnosił przewrócony autokar.