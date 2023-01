Atak zimy. Może spaść nawet 15 centymetrów śniegu. Najgorzej będzie w sobotę

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział, że jeszcze w sobotę mocniej poprószy, miejscami może spaść do 15 cm śniegu. - W całej Polsce zachmurzenie duże i całkowite z opadami śniegu, na wschodzie i północy przechodzącymi w deszcze ze śniegiem oraz w deszcz przejściowo marznący i powodujący gołoledź. W pasie od Dolnego Śląska po Mazury prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, a lokalnie do 15 cm - wskazywał.

Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni na wschodzie do pięciu nad morzem, natomiast w dolinach górskich Karpat od minus pięciu do minus jednego stopnia. Michał Kowalczuk dodał, że w sobotę na północy Polski silniej powieje. - Na Wybrzeżu porywy wiatru mogą zbliżać się do 80 km na godzinę, a wgłębi kraju do 65 km na godzinę. Najsilniejsze porywy wystąpią jednak w Sudetach i będą osiągać prędkość do 110 km na godzinę. Wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiedział synoptyk.

Atak zimy. W nocy z soboty na niedzielę wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem

W nocy z soboty na niedzielę wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najmocniej poprószy na zachodzie, tam może spaść do pięciu centymetrów śniegu. Natomiast na południowym wschodzie spodziewane są gęste mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 m. Na Wybrzeżu wciąż będzie silnie wiało. Michał Kowalczuk powiedział, że najbliższa noc będzie także mroźna. - W obszarach podgórskich Karpat temperatura spadnie do minus dziesięciu stopni, a na Podlasiu, Przedgórzu Sudeckim i na Górnym Śląsku - do minus pięciu stopni. W pasie od Śląska po Suwalszczyznę prognozujemy minus trzy stopnie, natomiast najcieplej będzie nad morzem, tam - dwa stopnie - mówił Michał Kowalczuk.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus dwóch stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, przez około zera stopni w centrum, do dwóch-trzech stopni na wschodzie i nad morzem. Na Wybrzeżu porywy wiatru mogą zbliżać się do 60 kilometrów na godzinę.

