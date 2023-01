Zmiana granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Działki chce kupić zakon, Lewica składa zawiadomienie

Posłowie Lewicy Anita Sowińska i Andrzej Szejna poinformowali w piątek o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kolejnych Ministrów Klimatu i Ochrony Środowiska: Michała Wosia, Michała Kurtykę i Annę Moskwę.

Zdaniem parlamentarzystów, Woś, Kurtyka i Moskwa przyczynili się do wydania "bezprawnego" rozporządzenia ws. wykreślenia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego trzech działek znajdujących się na szczycie Łyśca. Działki chce kupić z 99-proc. bonifikatą zakon oblatów.

NIK nakazała ponowne włączenie działek do parku

We wrześniu Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że "rozporządzenie Rady Ministrów wyłączyło z obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego trzy działki, choć nie było ku temu ustawowych podstaw". Według NIK proces opiniowania projektu rozporządzenia i konsultacji społecznych "przebiegał wadliwie".

NIK nakazała jednocześnie ponowne włączenie działek do ŚPN.

Lewica zawiadamia prokuraturę ws. Świętego Krzyża. Szejna: Rząd dalej zamierza łamać prawo

- Okazuje się, że rząd nie zamierza się podporządkować decyzji NIK i dalej zamierza łamać prawo. W związku z tym składamy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - komentował w piątek poseł Andrzej Szejna.

- Jeżeli dopuścimy do tego, aby Świętokrzyski Park Narodowy został rozgrabiony przez PiS na rzecz Kościoła, to będzie można to robić w całej Polsce - dodał.

Posłanka Anita Sowińska podkreśliła z kolei, że "wiedza o tym, że wydzielenie tych działek jest bezprawne, jest ogólnodostępna". - NIK wezwał premiera Morawieckiego do usunięcia tego bezprawia, czego do tej pory nie zrobił - zaznaczyła.

Działki na Świętym Krzyżu. Kościół wykupi teren?

Jak informowała na początku stycznia kielecka "Gazeta Wyborcza", działki na Świętym Krzyżu (Łyścu) są warte nieco ponad 3,2 mln zł. Taką kwotę wykazał operat szacunkowy zamówiony przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Działki o powierzchni 1,34 ha chce kupić Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Znajduje się na nich zachodnie skrzydło pobenedyktyńskiego klasztoru i budynek dawnego szpitalika. Zakonnicy chcą kupić grunty w procedurze bezprzetargowej i z 99-proc. bonifikatą. Co oznacza, że zapłaciliby nie 3,2 mln zł, a 32 tys. zł.

Trzy działki zostały usunięte wcześniej decyzją rządu ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co umożliwia ich sprzedaż. Stały się własnością skarbu państwa, a o sprzedaży może zdecydować starosta kielecki Mirosław Gębski z PiS. "Gazeta Wyborcza" wskazuje, że oblaci nigdy nie byli właścicielami budynków na tych działkach. Przed laty należały do benedyktynów.

W lutym 2020 r. wiceministra klimatu Małgorzata Golińska wyjaśniała w odpowiedzi na interpelację Andrzeja Szejny, że "inwentaryzacja ta nie wykazała występowania na działkach o numerach ewidencyjnych 2039/1, 2039/2, 2039/3 szczególnie cennych elementów przyrodniczych".

"Działki przewidziane do wyłączenia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego były zagospodarowane (zabudowane) od momentu włączenia w granice Parku. (...) Walory przyrodnicze Świętego Krzyża uległy zatarciu na przestrzeni setek lat funkcjonowania zakonu benedyktynów, a następnie funkcjonującego tam więzienia ciężkiego" - dodała.

Golińska zaznaczyła, że "procedowane projekty rozporządzeń są zamieszczane na stronie Rządowego Centrum Legislacji na etapie przekazywania ich do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych" i "każdy z zainteresowanych może wnosić uwagi do procedowanych, przedmiotowych projektów rozporządzeń".

Misjonarze Oblaci o działkach na Świętym Krzyżu

W ubiegłym roku Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej podkreślali w oświadczeniu, że "od wielu, wielu lat starali się o integrację całego pobenedyktyńskiego klasztoru".

"Nie ma tu żadnego większego pomieszczenia dla turystów i pielgrzymów, którzy chcieliby kilka dni zamieszkać w klasztorze, czy księży, którzy chcieliby odbyć dłuższe rekolekcje. Kiedy na kierowane pod naszym adresem zapytania o możliwość organizacji rekolekcji na Świętym Krzyżu, czy pobytu dla pielgrzymów, mówimy, że nie ma na to miejsca, to nikt nie może w to uwierzyć. Nie ma żadnej sali konferencyjnej, nie ma większego refektarza" - wskazano.

Zakonnicy zaznaczyli, że w regionie odbywały się liczne konsultacje i "wszyscy popierali ich w tych staraniach".

"Gdyby udało się do końca te budynki odzyskać, wreszcie dokonałaby się sprawiedliwość dziejowa i moglibyśmy to zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem" - dodano.

W planach jest m.in. utworzenie sali wielofunkcyjnej, kaplicy spowiedzi, czy sali konferencyjnej, a także kilku muzeów (skryptorium benedyktyńskie dawnej Biblioteki świętokrzyskiej wraz ze zdigitalizowanymi starymi księgami, muzeum archeologiczne, muzeum historii Świętego Krzyża, czy muzeum misyjno-etnograficzne).

"W tzw. 'szpitaliku', czyli w dawnej aptece benedyktyńskiej, mamy zamiar urządzić mały dom pielgrzyma dla kilkunastu osób. Na górze jest kilka pomieszczeń, które funkcjonowałyby jako pokoje dwu - trzy osobowe. Na dole byłaby dla pielgrzymów jadalnia i kawiarnia, sklepik z pamiątkami czy kilka toalet, także dla ludzi z niepełnosprawnościami, czy kilka pryszniców" - czytamy.