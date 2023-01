Zaginięcie Iwony Wieczorek. Śledczy milczą ws. akcji w Zatoce Sztuki. Nieoficjalnie mowa o setkach śladów

W grudniu policja pojawiła się na terenie dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie. Śledczy m.in. przesiewali piasek, zrywali płyty chodnikowe i badali studzienki kanalizacyjne. Na miejscu pracowała także koparka. Po kilku dniach rozpoczęto prace w samym budynku.

Oficjalnie śledczy nie chcą przyznać, z jaką sprawą powiązane są działania przy dawnej Zatoce Sztuki. Wiadomo, że wykonywane są na zlecenie krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Z medialnych doniesień wynika, że dotyczą śledztwa ws. zaginięcia Iwony Wieczorek.

Sprawa Iwony Wieczorek. Technik kryminalistyczny zdradza, czego szukano w Zatoce Sztuki

Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 r. Zatoka Sztuki wówczas jeszcze nie istniała (powstała rok później). Jej późniejszym współwłaścicielem był właściciel klubu, w którym przed zaginięciem bawiła się Wieczorek.

- Szukano tam raczej przedmiotów, z których można wydobyć ślady tj. ubrania czy niedopałki papierosów, z których można zabezpieczyć próbkę śliny - mówi w rozmowie z tvn24.pl, chcący zachować anonimowość technik kryminalistyczny.

Zaginięcie Wieczorek. Prezydent Sopotu: Zrobiliśmy wszystko

Jak stwierdziła osoba znająca szczegóły działań śledczych w dawnej Zatoce Sztuki, "zabezpieczone ślady biologiczne trzeba liczyć w setkach, jeśli nie tysiącach". - Gromadzone są zewsząd - ze środka lokalu, z zewnątrz, z baru, ze śmieci, ze studzienek - wyliczała.

Technicy uruchomili też na miejscu lampy UV, dzięki którym można zidentyfikować płyny biologiczne. Pracownik laboratorium kryminalistycznego wyjaśniał w rozmowie z tvn24.pl, że "można tak namierzyć ślinę, spermę i inne wydzieliny, takie jak pot czy łój".

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Poszukiwania trwają od 12 lat

Do zaginięcia Iwony Wieczorek doszło w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. w Gdańsku. Nastolatka spędzała czas ze znajomymi na jednej z sopockich dyskotek. Miało tam dojść do kłótni między 19-latką, a jej przyjaciółmi, po której Iwona Wieczorek zdecydowała, że wróci do domu, znajdującego się w Gdańsku Jelitkowie.

Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały, że nastolatka przechodziła ul. Grunwaldzką w Sopocie o godz. 3.07, po czym kierowała się w stronę wejścia na plażę nr 63 (była już godz. 4.12). Od domu dzieliło ją kilkaset metrów, jednak nigdy tam nie dotarła.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Marcin T. o 19-latce i "Krystku"

Od 12 lat nie ustalono, co stało się feralnej nocy w Gdańsku, mimo tego, że zaginięciem Wieczorek zajmowali się dziennikarze, śledczy kryminalistyki, detektywi, a nawet jasnowidze. W 2012 roku umorzono sprawę.

Po sześciu latach, we wrześniu 2018 roku śledztwo wznowiono - zajęła się nim Prokuratura Krajowa w Warszawie, natomiast w 2019 roku akta trafiły do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie (Archiwum X).