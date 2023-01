Nadchodzi załamanie pogody. Ostrzeżenie IMGW dla niemal całego kraju. "Przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Napadać ma od 10 do 15 centymetrów, a w górach jeszcze więcej. Do tego spodziewany jest wiatr wiejący z prędkością w porywach do 60 kilometrów na godzinę, co może wywoływać zawieje śnieżne.

Pogoda. IMGW ostrzega: śnieg będzie sypać niemal w całym kraju

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW dotyczą prawie całej Polski: centrum, południa i wschodu z wyłączeniem krańców północno-wschodnich. Na większości tych terenów ogłoszono pierwszy stopień ostrzeżeń, ale na krańcach południowych padać ma jeszcze bardziej intensywnie.

Na Dolnym Śląsku w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim i lubańskim ogłoszono drugi stopień ostrzeżenia. To znaczy, że śniegu może tam spaść od 15 do 20 cm, a w górach miejscami nawet 25 cm.

Podobnie ma być w pasie od okolic Bielska-Białej (powiaty: żywieckim, bielskim i cieszyński) przez Nowy Sącz, Tatry i Tarnów po Krosno i cały tzw. worek bieszczadzki. Dla tej grupy poza intensywnym śniegiem IMGW wydał też dodatkowy komunikat meteorologiczny, w którym czytamy: "do godzin porannych przyrost pokrywy śnieżnej może wynosić około 20 cm. IMGW ostrzega, że "w czasie opadów śniegu możliwe jest ograniczenie widzialności do 500-900 m".

Uwaga! Na drogach może być ślisko

To nie wszystko, bo dla części kraju wydano także ostrzeżenia przed marznącymi opadami - tak będzie szczególnie na wschodzie, że śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i deszcz, który lokalnie może przymarzać. Temperatura w nocy wyniesie od -5 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do zera na wschodzie.

"Drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie. Wybierając się w podróż samochodem, dostosujcie prędkość do warunków atmosferycznych" - dołącza do ostrzeżeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

