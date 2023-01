Zderzenie szkolnego autobusu z samochodem dostawczym na Mazowszu. Są ranne dzieci, kierowca w ciężkim stanie

O wypadku, do którego doszło w piątek ok. godz. 15:00, informuje policja z Piaseczna na Mazowszu. Autobusem szkolnym jechało dziesięcioro uczniów w wieku 10-15 lat. Według wstępnych ustaleń 24-letni kierowca dostawczego Citroena Jumper na łuku drogi zjechał z niewyjaśnionych przyczyn na przeciwległy pas ruchu. Wtedy samochód zderzył się z autobusem szkolnym marki Autosan.

Mazowsze. Zderzenie szkolnego autobusu z samochodem dostawczym. Są ranni

Na miejsce wypadku wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowcę auta dostawczego musieli wyciągnąć na zewnątrz strażacy, ponieważ mężczyzna się zakleszczył. 24-latek został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Jego stan jest ciężki.

Do szpitala trafiło również troje dzieci. Są w stanie stabilnym, niezagrażającym życiu. Policja apeluje do kierowców o omijanie drogi lub stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

