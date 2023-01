Donald Tusk, podobnie jak w latach ubiegłych, wesprze zbiórkę pieniędzy organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Lider Platformy Obywatelskiej oferuje m.in. spacer oraz obiad w swoim towarzystwie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Fenomen" - dokument o WOŚP i Jerzym Owsiaku [ZWIASTUN]

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

31 finał WOŚP. Spacer i obiad w kultowej restauracji z szefem PO

To już kolejny rok, kiedy Donald Tusk angażuje się w WOŚP. W 2022 roku wystawił na aukcję swoją brukselską limuzynę. Nie chodziło jednak o samochód, a o hulajnogę. Z kolei w 2021 roku, kiedy Tusk pełnił jeszcze funkcję szefa Europejskiej Partii Ludowej, oferował wspólnie spędzony dzień w Brukseli. W tym roku o swoim udziale w WOŚP poinformował na Twitterze.

"Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu rozgrzewa nasze serca. Zachęcam do licytacji wspólnego spaceru i obiadu w moim ukochanym Gdańsku. Pomagajmy wspólnie, do końca świata i jeden dzień dłużej!" - napisał polityk.

W dołączonym we wpisie filmie szef PO dokładniej opisywał wystawione na aukcji "fanty". - Tym razem zaproszę do mojego miasta, ukochanego miejsca, do Gdańska, na wspólny spacer i później przede wszystkim wspólny obiad w kultowej gdańskiej restauracji.

Lider PO zachęca do udziału w licytacji: - Jako przewodnik po Gdańsku i autor kilku książek o Gdańsku, naprawdę będę miał coś ciekawego do opowiedzenia. I oczywiście dołączę jedną z moich książek z serdeczną dedykacją - zapewnia Donald Tusk w nagraniu.

Aukcja wystartowała i potrwa do 30 stycznia 2023 roku do godziny 18:24. W piątek 20 stycznia rano brało w niej udział już 12 osób, a najhojniejszy darczyńca oferował ponad 25 tys. złotych.

31 finał WOŚP. "Chcemy wygrać z sepsą!"

31 finał WOŚP został zaplanowany na 29 stycznia. Akcja będzie przebiegała pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

W oficjalnym komunikacie organizatorów czytamy: "Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc."

Dlatego fundacja Jurka Owsiaka chce wyposażyć szpitale w niezbędny sprzęt potrzebny do przyspieszenia diagnostyki zakażeń.