Układy niżowe, które będą miały wpływ na pogodę w Polsce, przyniosą ze sobą dużo wilgotnego powietrza. Z czasem do kraju wkradną się też masy chłodnego powietrza. W weekend należy spodziewać się opadów śniegu. Gdzie konkretnie?

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na weekend. Śnieżyce w sobotę. Będzie też bardzo mocno wiać

Jak podaje TVN24, pod koniec tygodnia czeka nas załamanie pogody. W piątek Polska będzie pod wpływem niżów pochodzenia śródziemnomorskiego z aktywnymi frontami, które dynamicznie będą przemieszczały się na północ. W większości kraju będzie pochmurno. Należy się spodziewać opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura będzie się wahać od 1 stopnia na wschodzie do 3 stopni na zachodzie.

W nocy z piątku na sobotę 21 stycznia od południowego wschodu wkroczy kolejny wilgotny niż, który szybko zacznie przesuwać się na wschód. Również ten dzień zapowiada się pochmurno. Wraz z nim należy spodziewać się porywistego wiatru (dochodzącego do 50-70 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - do 90 km/h) oraz opadów śniegu i śniegu z deszczem, które utworzą warstwę o grubości od 5 do 10 centymetrów. Miejscami - w centrum i na północy - opady śniegu będą bardzo obfite. Może wówczas spaść od 10 do nawet 20 cm śniegu.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Hamburg. Bocian wrócił do swojego gniazda. O kilka tygodni za wcześnie

- Minusem bardzo śnieżnej sobotniej pogody jest to, że śnieg (...) będzie padać przy temperaturze około 0 stopni, a to znaczy, że będzie ciężki. Będzie obciążać linie energetyczne i drzewa, może łamać gałęzie drzew i będzie trudny do usuwania z dróg i chodników - powiedział w TVN24 prezenter Tomasz Wasilewski. Temperatura w sobotę spadnie do -1 stopnia w północno-wschodniej Polsce i do 0 stopni w centrum. Na północy będzie do 4 stopni. Na wschodzie i w centrum kraju może pojawić się gołoledź.

Opady bardzo szybko ustaną, a od przyszłego tygodnia w Polsce ma działać wyż znad europejskiej części Rosji. Wówczas opady śniegu i deszczu ze śniegiem ustaną. Pojawi się więcej przejaśnień, ale i porannych mgieł. Nad ranem i w nocy pojawi się też niewielki mróz.

Wielokilometrowy korek na Zakopiance. Wszystko przez śnieg