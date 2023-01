18 stycznia około południa jedna z mieszkanek Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) poprosiła o pomoc strażników miejskich, ponieważ była zaniepokojona tym, co znalazła na klatce schodowej w bloku, w którym mieszka. Przestraszona kobieta poinformowała strażników miejskich o tym, że zauważyła "niebezpiecznego pająka".



Zduńska Wola. Na klatce schodowej kobieta znalazła pająka i powiadomiła straż miejską. Pająk był plastikowy

Strażnicy miejscy, po otrzymaniu zgłoszenia, natychmiast udali się do wskazanego przez kobietę bloku przy ul. Złotej. Kobieta podejrzewała, że pająk może być jadowity. "Początkowo brzmiało i wyglądało to szczególnie groźnie. Pająk znajdował się w zacienionym miejscu, a jego ubarwienie mogło wskazywać, że nie jest skory do zabawy. Na szczęście pająk okazał się plastikową zabawką" - relacjonują interwencję strażnicy.

Po kilku godzinach okazało się, że Goliat należy do "przesympatycznego młodego właściciela" - dodają strażnicy miejscy. Zdjęcia groźnego pająka i relacja z interwencji pojawiła się w mediach społecznościowych.

Co zrobić, gdy znajdę niebezpieczne zwierzę?

Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy znajdziemy niebezpieczne zwierzę, powinniśmy natychmiast zawiadomić straż miejską, dzwoniąc pod numer 986. Upewnijmy się jednak, czy nie jest zabawką, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Starajmy się nie wystraszyć zwierzęcia i poczekać na przyjazd zawiadomionych służb - informuje Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

