Niosły obraz Matki Boskiej w tęczowej aureoli. Grożą im dwa lata więzienia

Do zdarzenia miało dojść 21 sierpnia 2021 roku podczas trzeciego marszu równości w Częstochowie. Wtedy dwie mieszkanki Częstochowy w wieku 47 i 40 lat zostały oskarżone o publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej. Kobiety niosły obraz Matki Boskiej w tęczowej aureoli w czasie marszu równości.

- Swoim zachowaniem kobiety obraziły uczucia religijne trzech osób wymienionych z imienia i nazwiska i nieokreślonej liczbie osób, które w tej sprawie nie złożyły zawiadomienia do prokuratury - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, którego cytuje portal częstochowa.naszemiasto.pl.

Jak czytamy na portalu, w toku postępowania prokurator uzyskał opinię biegłego sądowego do spraw lingwistyki kryminalistycznej. Wynika z niej, że na prezentowanej w trakcie marszu równości kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej nie znajduje się tęcza, ale logotyp symbolizujący społeczność LGBT+.

W jego ocenie połączenie tego symbolu kolorystycznego z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej znieważa przedmiot czci religijnej, gdyż z kopii obrazu usunięto aureolę będącą symbolem świętości.

W ocenie biegłego katolicy mają prawo czuć się obrażeni takim znieważeniem przedmiotu czci religijnej. "Opinia biegłego była podstawą zarzutów i skierowania aktu oskarżenia do sądu. Jednym z zawiadamiających w tej sprawie był Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości" - czytamy w portalu.

Przesłuchane kobiety nie przyznają się do popełnienia przestępstwa. Akt oskarżenia wpłynął do częstochowskiego sądu, ale termin rozprawy jeszcze nie został wyznaczony. Grozi im do dwóch lat pozbawienia wolności.

Wyrok ws. tęczowej Matki Boskiej z 2021 roku. Aktywistki uniewinnione

Przypomnijmy, że podobna rozprawa miała miejsce w 2021 roku. Wówczas aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych poprzez rozwieszanie naklejek z Matką Boską z tęczową aureolą zostały uniewinnione.

W 2019 roku nieopodal płockiej parafii pojawiła się naklejka z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą, co spotkało się z reakcją ówczesnego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Minister zapowiadał wtedy interwencję policji. Kilka dni później zatrzymano Elżbietę Podleśną.

Jest wyrok ws. tęczowej Matki Boskiej. Aktywistki uniewinnione

Naklejki pojawiły się w pobliżu kościoła św. Dominika w Płocku nie bez powodu. Wcześniej księża tej parafii wpisali skrót "LGBT" wśród grzechów na Grobie Pańskim, a proboszcz powiedział homoseksualnemu mężczyźnie, że powinien się leczyć. Według prokuratury naklejki były rozklejane w niestosownych miejscach, m.in. na toalecie czy koszu na śmieci. Według aktywistek nie jest to prawda, nalepki miały pojawić się jedynie na ławkach i tablicy ogłoszeniowej.

Przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy Podleśna podkreślała, że nie przyznaje się do obrazy uczuć religijnych, bo nie uważa, by tęcza kogokolwiek obrażała. Finalnie sąd przychylił się do jej racji.

Czy Tęczowa Matka Boska obraża uczucia wierzących Polaków? Większość mówi "nie"