Wrocław. Policjanci ujęli 43-latka skazanego za pedofilię. Molestował własną córkę

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zbierali i weryfikowali informacje na temat 43-letniego mieszkańca, który nie stawił się do odbycia kary. Policjantom udało się w końcu namierzyć przestępcę.

Wrocław. Policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę. Pedofil krzywdził własną córkę

"Do zatrzymania mężczyzny i jego umieszczenia w zakładzie karnym doszło w bardzo krótkim czasie po tym, jak sąd wydał nakaz doprowadzenia skazanego do zakładu karnego. 43-letni mieszkaniec Wrocławia ukrywał się przed organami ścigania po tym, jak zapadł wyrok w sprawie, w której oskarżony był o przemoc seksualną wobec swojej małoletniej córki" - podaje w komunikacie KMP we Wrocławiu. Mężczyzna odbędzie karę 13 lat pozbawienia wolności.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>

