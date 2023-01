Dąbrówno. Śmierć 5-letniej dziewczynki. Matka usłyszała zarzut zabójstwa

Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrówno (woj. pomorskie). Ojciec dziecka nie mógł dostać się do domu, w którym przebywała jego córka - wynika z nieoficjalnych ustaleń, na które w czwartek (19 stycznia) powoływał się portal Lębork Nasze Miasto. Prawdopodobnie to mężczyzna wezwał służby ratunkowe.

REKLAMA

Kiedy mężczyźnie i służbom ratunkowym udało się wejść do środka, zobaczyli zwłoki dziecka, a obok nieprzytomną matkę. Kobieta ze względu na ciężki stan zdrowia trafiła do szpitala w Słupsku.

Jak podaje portal gp24.pl, na ciele dziecka nie znaleziono obrażeń, które mogłyby świadczyć o działaniu osób trzecich. Śledztwo zostało więc początkowo wszczęte w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dąbrówno. Matka dziewczynki usłyszała zarzut zabójstwa

Z informacji portalu wynika, że w czwartek rano została przeprowadzona sekcja zwłok dziewczynki. Skutkiem wstępnej opinii biegłego było przedstawienie 33-letniej Aleksandrze B. zarzutu zabójstwa.

Pacjentce przeszczepiono na raz dwa organy. Oba od tego samego dawcy

Śledczy nie ujawniają na ten moment, czy kobieta przyznaje się do winy. Jak podaje Polsat News, kobieta leczyła się psychiatrycznie. Nie wiadomo jednak, czy w chwili zdarzenia była pod wpływem leków. Prokurator wystąpił o trzymiesięczny areszt dla kobiety.

Pomorskie. Ciało 5-latki, a obok nieprzytomna matka. Trwa śledztwo