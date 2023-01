W nocy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 stycznia) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni otrzymało zgłoszenie o łodzi, która doznała awarii układu sterowania na Morzu Bałtyckim w rejonie Ujścia Martwej Wisły. Na jej pokładzie znajdowało się trzech obywateli Hiszpanii, którzy tłumaczyli, że szukali bursztynu - tego jednak nie znaleziono. Portal Trójmiasto.pl dotarł jednak do informacji, z których wynika, że wcześniej nurkowie podali inną wersję dotyczącą celu swojej wyprawy.

Nurek dementuje informacje na temat hiszpańskich poszukiwaczy bursztynów

Trójmiasto. Hiszpańscy nurkowie podali dwie wersje celu swojej wyprawy?

Trójmiejskim dziennikarzom udało się odszukać poprzedniego właściciela motorówki, którą Hiszpanie kupili w sobotę. Mężczyzna mieszka w Iławie (ok. 140 km od Trójmiasta) i jak przekazał portalowi, sprzedaż sprzętu odbyła się w towarzystwie tłumacza. Hiszpanie mieli wyjaśniać, że łodzi potrzebują do łowienia ryb.

- Mówił, że ma dużą łódź, z dwoma dużymi silnikami, ale trudno mu uzyskać zgodę na łowienie z niej ryb w Polsce - powiedział mężczyzna, dodając, że jego łódka nie była zarejestrowana, ponieważ gdy wszedł w jej posiadanie, nie było takiej konieczności. W ostatnich latach miał jej natomiast nie używać.

Przed zakupem Hiszpanie wypożyczyli natomiast sprzęt do nurkowania z Centrum Techniki Nurkowej w Gdyni. - Oni mieli częściowo swój własny sprzęt. Przyjechali do nas naładować butle z tlenem i pytali, czy mamy jakiś sprzęt do wypożyczenia, bo chcą ponurkować w weekend - powiedział Łukasz Piórewicz, szef centrum.



Hiszpańscy nurkowie uratowani na Bałtyku. WP: Sytuacja może mieć związek z międzynarodową grupą zajmującą się przemytem

Hiszpanie przedstawili więc dwie wersje celu swojej wyprawy. Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski w źródłach związanych ze służbami, "sytuacja z tajemniczymi hiszpańskimi płetwonurkami [...] może mieć związek z międzynarodową grupą zajmującą się przemytem". Portal podkreśla przy tym, że "oficjalnie służby milczą albo zaprzeczają", jakoby prowadziły w sprawie postępowanie.

Jak pisaliśmy, do zdarzenia odniósł się zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn, który podkreślił, że działania obywateli Hiszpanii "nie mają związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa RP, ani nie rodziły zagrożeń dla infrastruktury krytycznej". - Trochę bawią mnie sugestie, że to byli jacyś dywersanci. Szedłbym raczej w tym kierunku, że to mogą być osoby, które po prostu wpadły na pomysł, żeby zanurkować, będąc akurat w Polsce - mówił natomiast Łukasz Piórewicz, szef Centrum Techniki Nurkowej w Gdyni w rozmowie z Radiem ZET.

Nowe informacje w sprawie nocnej akcji ratunkowej na Bałtyku