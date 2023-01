W czwartek Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok w sprawie brutalnego gwałtu i zabójstwa młodej kobiety. 44-letni mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł wystąpić po 20 latach. Ponadto skazany ma zapłacić po 150 tysięcy złotych ojcu i matce ofiary w ramach częściowego zadośćuczynienia.

Prokuratura domagała się dla oskarżonego dożywocia oraz 500 tys. złotych odszkodowania dla rodziny. Wyrok sądu nie jest prawomocny.

Białystok. Agnieszka D. została brutalnie zgwałcona kilkanaście metrów od miejsca, w którym mieszkała

Do zbrodni doszło ponad 20 lat temu, w sierpniu 2001 roku na osiedlu Sienkiewicza w Białymstoku. 30-letnia pielęgniarka Agnieszka D. wracała wieczorem do domu po tym, jak odprowadziła kuzynkę na przystanek autobusowy. Chociaż w okolicy kręciło się sporo osób, to nikt nie zauważył, że młoda kobieta została napadnięta.

Sprawca złapał Agnieszkę od tyłu za szyję, nos i usta, i zaczął dusić, a ręce skrępował jej częściami garderoby. Dodatkowo próbował zakneblować jej usta. Gdy 30-latka straciła przytomność, wówczas została brutalnie zgwałcona. Do napaści doszło zaledwie kilkanaście metrów od bloku, w którym mieszkała.

Agnieszkę D. godzinę później znalazła jej sąsiadka, która wyszła na spacer z psem. Poszkodowana była nieprzytomna i roznegliżowana. Sprawca ukradł jej biżuterię. Kobieta trafiła do szpitala w stanie krytycznym. W wyniku poważnego niedotlenienia mózgu przez pół roku była w śpiączce. Niestety, 30-latka zmarła na skutek odniesionych obrażeń.

Sprawcę odnaleziono po 20 latach w Wielkiej Brytanii. Miał żonę i trójkę dzieci

Mimo śledztwa sprawca gwałtu, rozboju i zabójstwa nie został ustalony. W 2002 roku postępowanie prokuratorskie zostało umorzone. W 2020 roku do sprawy powrócili jednak policjanci z Archiwum X - funkcjonariusze, zajmujący się nierozwikłanymi dotąd sprawami kryminalnymi.

Już w czerwcu 2021 roku podlaska policja przekazała, że podejrzany o zgwałcenie i zabójstwo Agnieszki D. został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna od kilkunastu lat mieszkał niedaleko Manchesteru razem z żoną i trójką dzieci. Do Polski trafił pod koniec lutego 2022 roku, gdzie przedstawiono mu zarzuty gwałtu, rozboju i zabójstwa.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", Mariusz P. już jako nastolatek popadł w konflikt z prawem. Gdy zgwałcił Agnieszkę był na jednej z przerw w odbywaniu kary. Był wówczas żonaty i miał dwójkę małych dzieci.

44-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Głównymi dowodami przeciwko niemu były jednak ślady DNA, które zabezpieczono 20 lat wcześniej. Za popełnioną zbrodnię groziło mu dożywotnie pozbawienie wolności. Jego obrońca domagał się uniewinnienia i twierdził, że w tym przypadku powinno mówić się o "zamiarze ewentualnym zabójstwa, bo sprawca chciał jedynie obezwładnić ofiarę, by dokonać gwałtu". Następnie przypomniał, że do zbrodni doszło ponad 20 lat temu. - Czy my dziś będziemy osądzali takiego samego człowieka, który wtedy popełnił tenże czyn zabroniony? (...) Uważam, że dziś jest to człowiek zupełnie inny, który ma inne wartości - cytuje obrońcę "Super Express".

Podlaskie Archiwum X wróciło do zbrodni sprzed 20 lat. I odkryło sprawcę