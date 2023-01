Fragmenty ze mszy świętych organizowanych w grze komputerowej "Roblox" często są udostępniane w mediach społecznościowych, np. na TikToku czy Twitterze. Gra polega na tym, że użytkownicy sami tworzą przedmioty i miejsce akcji. W ostatnim czasie bardzo popularne stały się "transmisje na żywo ze mszy świętych", które mają być prowadzone przez dzieci.

Msze święte w "Robloxie". Ksiądz z Osiedla jest absolutnie przeciwny. "Totalne przegięcie"

Niektórzy chwalą użytkowników gry za okazanie zainteresowania mszami świętymi, zwłaszcza, że gracze starają się bardzo wiernie odwzorować uroczystości. Inni z kolei krytykują taką praktykę - w tym gronie znalazła się m.in. prezenterka z TVP Ida Nowakowska, którą przestraszyła perspektywa, że gracze "Roblox" zaczną podszywać się pod księży i że dojdzie do sytuacji, gdy inne dzieci "zaczną się im spowiadać".

Zdanie Idy Nowakowskiej podzielił popularny w mediach społecznościowych "Ksiądz z Osiedla". Ks. Rafał Główczyński udostępnił na Facebooku długi wpis, w którym komentuje msze w grach komputerowych.

"POPIERAM IDĘ NOWAKOWSKĄ! Tysiące młodych ludzi uczestniczy w mszach w internecie na robloxie. Co ja na to? JESTEM ABSOLUTNIE PRZECIWNY. Dlaczego? Uważam, że to trochę jakby ktoś się przespał z czyjąś dziewczyną i mówił, że to nic takiego, bo ja tylko odgrywałem to, co ty z nią robisz" - napisał na Facebooku ksiądz Główczyński.

"Słowa konsekracji są największym darem Boga. Po nich chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Chrystusa. Wypowiadanie ich w grze uważam, za totalne przegięcie. ALE PRZECIEŻ WIELU KSIĘŻY W DZIECIŃSTWIE BAWIŁO SIĘ W MSZĘ! Czym innym jest zabawa w pokoju, a czym innym na kamerkach przed tysiącami w internecie" - uważa dalej duchowny.

"Uważam, że chłopaki z wirtualnej Archidiecezji Gnieźnienskiej (twórcy mszy na rolboxie) robią masę świetnych rzeczy, gromadzą masy na modlitwie różańcowej, litaniach, apelu Jasnogórskim i to jest super i w tym ich modlitwą wspieram ale mszy tam być nie powinno" - napisał ksiądz (pisownia oryginalna - red.).