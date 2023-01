"Fenomen". W filmie o Owsiaku nie zabraknie też "Róbta co chceta". "Zwariowany, krejzolski program"

"Fenomen" to pierwszy film, w którym Jurek Owsiak – twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w tak szczerej rozmowie zdradza w jaki sposób zrodził się pomysł powołania Orkiestry oraz jak wyglądały trudne początki jej działalności" - tak o filmie dokumentalnym informuje dystrybutor "Fenomenu" - Next Film.

Jak czytamy, Owsiak "przywołuje także całą historię 30 lat WOŚP, nie omijając tak trudnych tematów, jak brutalny hejt, jaki na niego spadł".

Jednym z wątków poruszonych w filmie będzie autorski program Jurka Owsiaka "Róbta co chceta, czyli rock’n’rollowa jazda bez trzymanki". Owsiak tworzył go z Walterem Chełstowskim w latach 1991-1996.

"Był to cotygodniowy (emisja w niedzielę) 20-minutowy magazyn adresowany do młodych ludzi, w którym prezentowano polską muzykę rockową, do którego zapraszano ciekawych gości i który miał atmosferę happeningu, czyli kontrolowanego bałaganu w studio" - tak o programie możemy przeczytać na stronie WOŚP.

"Fenomen". Agata Młynarska o "Róbta co chceta"

"Współprowadzącą całego zamieszania była Agata Młynarska. Po roku emisji 'Róbta co chceta' zaproponowano Jurkowi (wtedy jednorazowo), promocję telewizyjną akcji o dziwnej nazwie "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" - dodaje fundacja.

- Zadaniem tego programu, wtedy, na samym początku, było moim zdaniem wprowadzenie koloru w szarość, która była tak wszechobecna w Polsce - opowiada w filmie "Fenomen" Agata Młynarska.

Dziennikarka wskazuje, że w programie była "inna muzyka, inny rytm, inna grafika, inaczej ubrani ludzie." - To był program zwariowany, krejzolski, radosny, kolorowy, niemający granic, Jurek, który miał łeb umalowany w pisankę wielkanocną i masa innych zjawisk - wylicza.

"Fenomen". Dokument o Jerzym Owsiaku wkrótce w kinach