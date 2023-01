Łaziska Górne. Listonoszka nie doręczała przesyłek. Ponad 2,6 tys. listów w piwnicy

W czwartek 19 stycznia śląska policja poinformowała o zatrzymaniu listonoszki z Łazisk Górnych (woj.śląskie), która zamiast doręczać pocztowe przesyłki, gromadziła je w swojej piwnicy. 30-latka przechowywała ponad 2,6 tys. listów. Część z nich otworzyła - jak sama przyznała - z ciekawości. Podczas przeszukania znaleziono przy niej amfetaminę. Kobiecie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Zobacz wideo Listonoszka nie doręczała przesyłek. W piwnicy zgromadziła ponad 2,6 tys. listów

Listonoszka zgromadziła w piwnicy ponad 2,6 tys. listów. "Otworzyłam je z ciekawości"

Do łaziskiej jednostki policjji zgłosiła się w poniedziałek 16 stycznia przedstawicielka jednej z miejskich placówek pocztowych. Kobieta poinformowała o podejrzeniach w stosunku do jednej z pracownic. Do przedstawicielki poczty dotarły skargi mieszkańców oraz lokalnych instytucji o tym, że nie otrzymali wyczekiwanej korespondencji. Podejrzana listonoszka musiała więc ponad miesiąc temu przestać dostarczać ludziom ich listy i paczki.

Policjanci przyjęli zawiadomienie i zdecydowali o przeszukaniu domu kobiety. W piwnicy listonoszki znaleźli ponad 2600 przesyłek. Po dokładniejszych oględzinach okazało się, że 279 listów zostało otwartych. Wśród korespondencji znajdowały się karty bankomatowe, wezwania z Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz jednostek policji i wyroki sądów. W trakcie przesłuchania kobieta tłumaczyła, że nie była w stanie dostarczyć wszystkich przesyłek, a część z nich otworzyła ze zwykłej ciekawości.

Kobiecie grozi do 2 lat więzienia

To nie jedyny problem 30-latki. Policjanci znaleźli przy niej 30 działek dilerskich amfetaminy. Zatrzymana usłyszała zarzuty ukrywania korespondencji pocztowej, naruszenia tajemnicy korespondencji i posiadania amfetaminy. W trakcie przesłuchania przyznała się do winy - informuje policja. Prokurator zarządził w stosunku do podejrzanej policyjny dozór. Mieszkance Łazisk Górnych grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

