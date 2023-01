Aleksander Kwaśniewski ma bogatą kolekcję krawatów prezydenckich, jeden z nich wystawia na aukcję w ramach akcji #JedenDzieńDłużej. Do krawatu były prezydent RP dołączył pisemne pozdrowienia.



Były prezydent na licytację WOŚP podarował też podpisany przez siebie egzemplarz Konstytucji RP.

Konstytucja RP z autografem Aleksandra Kwaśniewskiego do zlicytowania Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP

Już piąty raz wspieramy Wielką Orkiestrę i oddajemy szacunek tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz nie mógł dokończyć swojej zbiórki na rzecz WOŚP, więc my mu w tym pomagamy – do końca świata i jeden dzień dłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 30 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia szpitali sprzętem do walki z sepsą.



