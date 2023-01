WOŚP 2023. Bilet z autografem Lewandowskiego i książka Wilkowicza na aukcji #JedenDzieńDłużej

Tak przekazany na licytację dar opisuje sam Łukasz Kijek: - Bilet i mecz były wyjątkowe, bo Robert Lewandowski musiał się po nim gęsto tłumaczyć, dlaczego nie zagrał.

"Nigdy nie odmówiłem gry w reprezentacji i tak długo, jak zdrowie na to pozwoli, nigdy tego nie zrobię" - pisał wtedy Lewandowski w specjalnym oświadczeniu.

Po tym słynnym meczu spotkałem Pana Roberta i widziałem w jego oczach ogromną sportową złość, że drużyna narodowa nie wygrała. Widziałem też ekipę młodych piłkarzy (8-10 lat), którzy przyjechali na ten mecz kilkaset kilometrów i marzyli o zdjęciu z polskim kapitanem. Robert do nich wyszedł, uśmiechnął się, porozmawiał. Może wśród tych młodych chłopaków jest kolejny RL9

- wspomina Łukasz Kijek.

Wraz z biletem licytujemy książkę od Wydawnictwa Agora, autorstwa Pawła Wilkowicza "Nienasycony".

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP

Już piąty raz wspieramy Wielką Orkiestrę i oddajemy szacunek tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz nie mógł dokończyć swojej zbiórki na rzecz WOŚP, więc my mu w tym pomagamy – do końca świata i jeden dzień dłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 30 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia szpitali sprzętem do walki z sepsą.

