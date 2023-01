Afera z bratem komendanta policji. Łukasz Sz. nadal na wolności. Pozostali podejrzani trafili do aresztu

W środę 18 stycznia Sąd Okręgowy w Lublinie przychylił się do zażalenia Prokuratury Regionalnej w Lublinie i aresztował dwóch podejrzanych o udział w grupie przestępczej - Arkadiusza K. i Grzegorza K. Trzecią zatrzymaną w tej sprawie osobą jest brat gen. Jarosława Szymczyka, który jako jedyny pozostał na wolności.

Orzeczenie nie jest prawomocne i obrońca Arkadiusza K. zapowiedział zażalenie na decyzję sądu - podaje Onet. W przypadku drugiego oskarżonego decyzji nie skomentował ani prokurator, ani obrońca.

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że brat komendanta głównego policji uniknął tymczasowego aresztu dzięki interwencji szefa Prokuratury Regionalnej w Lublinie Jerzego Ziarkiewicza, który jest zaufanym człowiekiem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Więcej na ten temat w artykule Jacka Brzuszkiewicza w "Wyborczej" pt. "Prokurator od Ziobry chroni brata komendanta Szymczyka. W tle karuzela vatowska i wyłudzenia na miliony złotych".

MSWiA reaguje na sprawę młodszego brata komendanta Szymczyka. "Policja zachowała się profesjonalnie"

Przypomnijmy, że młodszy brat komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka - Łukasz Sz., ma przedstawionych pięć zarzutów, które związane są z tzw. karuzelą vatowską, m.in. udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur VAT.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym odniesiono się do publikacji. "Należy stwierdzić, że Policja w opisanej sprawie zachowała się profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Łukasz Sz. został potraktowany przez Policję i organy ścigania jak każdy inny obywatel podejrzewany o popełnienie przestępstwa" - czytamy w pierwszym akapicie komunikatu MSWiA.

"To właśnie w wyniku działań Policji doszło do uzyskania materiału dowodowego wobec Łukasza Sz., a następnie przekazania tego materiału do prokuratury. To również Policja, na polecenie prokuratury, działającej w oparciu o otrzymany wcześniej materiał dowodowy, dokonała zatrzymania osób podejrzanych" - dodał resort spraw wewnętrznych.

