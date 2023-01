WOŚP 2023. Unikatowy komplet znaczków od Ukrayina.pl na aukcji #JedenDzieńDłużej

Wojna trwa już prawie rok, a Ukraińcy i Ukrainki od miesięcy dzielnie walczą o swoją Ojczyznę. To, co wydarzyło się na Wyspie Węży, działo się w pierwszych dniach, a wręcz w pierwszych godzinach tej wojny, i przeszło do historii.

Wizerunek ukraińskiego żołnierza, stacjonującego na Wyspie Węży, który wtedy - na wezwanie rosyjskiego okrętu do poddania się - odpowiedział słynnym "idi nachuj", znalazł się na znaczkach wydanych jakiś czas temu przez ukraińską pocztę.

Z licytacji tych znaczków, dzięki czytelnikom Gazeta.pl, zakupiono już karetkę, która trafiła do Charkowa.

Teraz wystawiamy na licytację drugi z serii bloczek znaczków, z dodatkowym napisem "DONE" (ang.: "ZROBIONE"). Znaczek przekazała na licytację mama Uliany Vitiuk, redaktorki naczelnej Ukrayina.pl.

Bloczek znaczków ukraińskiej poczty, który można zlicytować Gazeta.pl

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP

Już piąty raz wspieramy Wielką Orkiestrę i oddajemy szacunek tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz nie mógł dokończyć swojej zbiórki na rzecz WOŚP, więc my mu w tym pomagamy – do końca świata i jeden dzień dłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 30 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia szpitali sprzętem do walki z sepsą.

