59-letni Jerzy D., mieszkaniec wsi Wierzbna (woj. opolskie, powiat brzeski,) zaginął w 2019 roku. Po trzech latach okazało się, że 59-latek został zamordowany przez trzech mężczyzn. Teraz przed sądem stanęli 50-letni Ryszard G., jego 20-letni syn Bartłomiej G. oraz 36-letni Dawid S.



Wierzbna. Jerzy D. zaginął w 2019 roku. Bartłomiej B. opowiedział wstrząsające szczegóły zbrodni

59-letni Jerzy D. mieszkał we wsi Wierzbna w gminie Grodków w budynku wielorodzinnym wraz z Ryszardem G. i jego synem Bartłomiejem B. - chociaż mężczyźni byli w konflikcie. Jesienią 2019 roku Jerzy D. miał wyzywać 16-letniego wtedy Barłomieja. Ten poskarżył się swojemu ojcu, który w odwecie pobił Jerzego D. Następnie na miejscu pojawił się Dawid S. Wtedy trzej mężczyźni wsadzili nieprzytomnego mężczyznę do samochodu. Zabrali ze sobą szpadel.

Następnie pojechali do lasu pod Strzelinem. Tam wykopali dół i bili Jerzego D. szpadlem po głowie. Według zeznań Bartłomieja G., jego ojciec miał postawić szpadel na szyi ofiary, a następnie skoczyć na niego, po czym głowa Jerzego D. została odcięta - przekazuje "Super Express". Następnie mężczyźni zakopali ciało. O całej zbrodni miała wiedzieć Anna G. - matka i żona sprawców, jednak nie zgłosiła sprawy na policję.

W lipcu 2022 roku ciało mężczyzny zostało znalezione na bagnach niedaleko Strzelina przez przypadkowego przychodnia. Wtedy też morderstwo mężczyzny wyszło na jaw. - Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratury wykonano oględziny, a ujawnione szczątki na późniejszym etapie poddano wnikliwej analizie w zakładzie medycyny sądowej. Zgromadzony materiał dowodowy wraz z wieloaspektowymi działaniami śledczych pozwoliły powiązać ujawnione szczątki oraz pozostawiony na miejscu zdarzenia materiał biologiczny i ślady kryminalistyczne, ze sprawą zaginionego blisko trzy lata wcześniej mężczyzny - informował w październiku 2022 roku mł. asp. Przemysław Ratajczyk.

Następnie doszło do zatrzymania trzech mężczyzn. - Strzelińscy policjanci przy wsparciu kryminalnych z KWP we Wrocławiu zatrzymali mężczyzn podejrzewanych o dokonanie zabójstwa. Zdarzenie to miało miejsce w 2019 roku, kiedy nagłe zniknięcie mężczyzny zaniepokoiło mieszkańców - powiadomił mł. asp. Przemysław Ratajczyk.

Wierzbna. Trzech mężczyzn odpowie za morderstwo

50-letni Ryszard G., jego syn 20-letni Bartłomiej G. oraz 36-letni Dawid S. usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Zostali oskarżeni o to, że działając w porozumieniu i z zamiarem bezpośredniego pozbawienia życia, zadali 59-latkowi ciosy w głowę, a następnie wywieźli go do lasu. Tam mieli wykopać mu grób, zadać mu śmiertelne ciosy szpadlem, a następnie zakopać ciało. - Na podstawie zebranego materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzut zabójstwa i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani - przekazał mł. asp. Przemysław Ratajczyk.

W sprawie postawiono zarzuty również 41-letniej Annie G., żonie Ryszarda G. oraz matce Bartłomieja G. Kobieta została oskarżona o składanie fałszywych zeznań oraz ukrywanie przed śledczymi okoliczności śmierci Jerzego D, mimo tego, że je znała. Kobieta miała twierdzić, że nikt z członków jej rodziny ani ona nie mają nic wspólnego z zaginięciem mężczyzny. Teraz Annie G. grozi 5 lat pozbawienia wolności, natomiast trzem mężczyznom - dożywocie.

