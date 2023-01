Zdarzenie w Międzyborzu miało miejsce w nocy z 12 na 13 stycznia. Sprawca wypadku, będąc pod wpływem alkoholu, wjechał samochodem w drzewo. Zderzenie to doprowadziło do śmierci dziewczyny. Kierowca natomiast trafił do szpitala.

Wypadek w Międzyborzu. "Sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu, ponad dwa promile"

Wypadek w Międzyborzu pozostawia wiele pytań. Portal tvn24.pl przywołuje wypowiedź Karoliny Walczak z oleśnickiej policji, która zaznacza iż mężczyzna "stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo". - W wyniku obrażeń ciała pasażerka zginęła na miejscu. Kierowca natomiast został przewieziony do szpitala. Sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu, w jego organizmie stwierdzono ponad dwa promile - przekazała Walczak.

Głos w sprawie zabrała też Beata Ciesielska - prokuratorka rejonowa w Oleśnicy. Zwraca ona uwagę na relację pary. - Ci młodzi ludzie to była para już od dłuższego czasu. Z ich rozmów esemesowych wynika, że 20-latka w nocy pojechała swoim samochodem po partnera. Kiedy dojechała na miejsce, z niewyjaśnionych jak na razie przyczyn, przesiadła się na fotel pasażera, a 26-latek wsiadł za kółko - przekazuje.

Mężczyzna, za zgodą lekarzy, został przesłuchany jeszcze w szpitalu. Nie potrafił jednak w pełni zrelacjonować wydarzenia, mówiąc, że "ma dziury w pamięci". Przyznał, że kłócił się z dziewczyną podczas jazdy. Jak przekazuje Ciesielska, policja nadal ustala szczegóły dotyczące samego momentu wypadku.

26-latek może usłyszeć zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia

Jak przekazuje dolnośląska policja, o dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Może on usłyszeć wyrok, skazujący go na karę nawet 12 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna może być dożywotnie pozbawiony prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

