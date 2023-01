Zobacz wideo Czy polskiej policji potrzebne jest oprogramowanie inwigilujące? Pytamy byłego zastępcę KGP

"Wierzę, że Polska kultura będzie schronieniem dla wszystkich"

Pierwszą nagrodę w kategorii "Film" otrzymał Jan Holubek, reżyser "Wielkiej wody". - Chciałbym podziękować ekipie kilkuset osób, ludzi z pasją, miłością i olbrzymim talentem, aktorom, bez których nie ma nic, Jerzemu Treli, który odszedł, i miastu Wrocław, jego mieszkańcom, którzy nas przyjęli i pomogli nam - powiedział.

REKLAMA

Następnie został wręczony Paszport "Polityki" w kategorii "Teatr". - W tym roku polski teatr leczył popandemiczne rany i zmagał się z kolejnymi cenzorskimi i destabilizacyjnymi działaniami pisowskich władz - mówiła Aneta Kyzioł, krytyczka "Polityki", wręczając nagrodę. - Do wciąż ciągnąc się prób odwołania dyrektora Teatru im. Słowackiego w Krakowie, doszło zawieszenie Teatru Dramatycznego w Warszawie, a nowym dyrektorem łódzkiego Teatru im. Jaracza został mąż pisowskiej posłanki mimo sprzeciwu zespołu - zaznaczyła.

Odbierając nagrodę, Jakub Skrzywanek, ubrany w tęczowy strój, poruszył temat wykluczenia i homofobii. - Chciałbym zadedykować tę nagrodę setkom osób, które nie dały rady żyć we współczesnej Polsce. Wierzę, że Polska kultura będzie schronieniem dla wszystkich tych, którzy codziennie muszą się mierzyć z wykluczeniem, homofobią i każdym rodzajem przemocy, która płynie ze strony tych, którzy dziś w Polsce posiadają władzę - powiedział.

Laureatem m.in. Outriders m.in. za projekt "Jeden dzień w..." stworzony z Gazeta.pl

W kategorii "Kultura cyfrowa" nagrodę otrzymali Anna i Jakub Górniccy z Outriders. - Chcielibyśmy bardzo podziękować partnerom tego projektu Gazeta.pl i Ukrayina.pl, którzy nas wspierali i całemu naszemu zespołowi - powiedziała Anna Górnicka, odbierając nagrodę. Outriders to partnerzy Gazeta.pl i Ukrayina.pl m.in. w projektach "Jeden dzień w…" lub "Białoruskie Domino".

Przypomnijmy, w ramach projektu "Jeden dzień w..." dziennikarze Outriders odwiedzili sześć ukraińskich miast i przedstawili codzienne życie podczas rosyjskiej inwazji. - Zdjęcia zniszczonych miejsc i budowli towarzyszą nam od 24 lutego. Pojawiają się niemal codziennie. Z drugiej strony mało widzimy codziennego życia i tego, jak Ukraina dostosowuje się na bieżąco do ciągle zmieniającej sytuacji - tłumaczył w październiku Jakub Górnicki z Outriders. - Poprzez projekt "Jeden dzień w..." chcieliśmy po pierwsze pokazać kontrast - widać go chyba najbardziej pomiędzy Odessą a Zaporożem. A te miasta dzieli zaledwie kilka godzin jazdy. Po drugie - chcieliśmy dać jakąś formę interakcji i stworzyć wrażenie przebywania w tym miejscu. Stąd też technologia 360 - podkreślał.

Specjalne wyróżnienie dla Doroty Masłowskiej. "Kultura w tym kraju też jest antykobieca"

W kategorii "Literatura" nagrodę odebrał Grzegorz Piątek, autor "Gdyni obiecanej. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939". - To nagroda bardzo wyjątkowa, bo do niej nie da się zgłosić, trzeba zostać zauważonym. Dziękuję, że mnie zauważyliście - zaznaczył.

Przemysław Jankowiak odebrał Paszport "Polityki" w kategorii "Muzyka popularna". - Zdecydowanie zabrakło w tej kategorii kobiet - stwierdził. Nominowani w tej kategorii byli również Mrozu i Szczyl.

Nagrodę specjalną "Kreator kultury" otrzymała Dorota Masłowska. - Mimo że dzisiaj zostało nagrodzonych co najmniej kilka odważnych, wspaniałych artystek, to ciągle mam poczucie, że żyjemy w rzeczywistości antykobiecej i kultura w tym kraju też jest antykobieca - podkreśliła. - Chciałabym żyć w rzeczywistości, w której kobietom-artystkom jest łatwiej, w której mają większe prawo do wyrażania tego, co muszą wyrazić i nie spotykają je za te kary umowne ani żadne inne - dodała.

Paszporty "Polityki" 2022 rozdane:

FILM: Jan Holubek,

TEATR: Jakub Skrzywanek,

KULTURA CYFROWA: Anna i Jakub Górniccy,

SZTUKI WIZUALNE: Agata Słowak,

LITERATURA: Grzegorz Piątek

MUZYKA POWAŻNA: Anna Sułkowska-Migoń,

MUZYKA POPULARNA: 1988 (Przemysław Jankowiak).

Nagrody specjalne "Kreator kultury:

Dorota Masłowska,

Wilhelm Sasnal,

Ryszard Poznakowski.

W tym roku Paszporty "Polityki" obchodzą swoje 30-lecie. Po raz pierwszy nagrody zostały przyznane w 1993 roku.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Radna PiS na Twitterze. Radzi, by z zawiści "nie udławić się kafffką"

Wszyscy nominowani do Paszportów "Polityki" 2022:

FILM: Jan Holoubek, Damian Kocur, Agnieszka Smoczyńska,

TEATR: Jakub Skrzywanek, Michał Buszewicz, Agnieszka Jakimiak,

LITERATURA: Urszula Honek, Grzegorz Piątek, Ishbel Szatrawska,

SZTUKI WIZUALNE: Solidarny Dom Kultury Słonecznik, Potencja, Agata Słowak,

MUZYKA POWAŻNA: Szymon Chojnacki, Lilianna Krych, Anna Sułkowska-Migoń,

MUZYKA POPULARNA: 1988 (Przemysław Jankowiak), Mrozu, Szczyl,

KULTURA CYFROWA: Anna i Jakub Górniccy (Outriders), Flying Wild Hog, Mateusz Skutnik.

Joanna Głuszek nie żyje. Aktywistka i edukatorka miała 32 lata