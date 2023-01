Nie mogą głosić kazań, a szczują z ambony i odprawiają msze. Dlaczego Kościół ma problem z buntownikami

Przeprowadzona w ubiegłym roku eksmisja z domu zakonnego nie zniechęciła ks. Michała Woźnickiego. Cały czas odprawia msze w formie rytu rzymskiego, głównie w domu jednego z ministrantów w Baranowie pod Poznaniem. Woźnicki salezjaninem nie jest od ponad czterech lat.

Wojujący ksiądz Michał Woźnicki

Głośno zrobiło się o nim w pandemii, gdy mimo obostrzeń sanitarnych odprawiał w kaplicy urządzonej w celi zakonnej msze (to było jeszcze przed eksmisją) . Gdy interweniowała policja, ks. Woźnicki nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, kazał im klękać i mówił, że w jego kaplicy gospodarzem jest Jezus. W końcu policjanci wyprowadzili go siłą.

Ostatnio o Woźnickim media pisały, gdy - po śmierci Benedykta XVI - nazwał papieża emeryta "tchórzliwym Niemcem". Franciszek dla niego jest heretykiem.

Konflikt salezjanów z Woźnickim rozwijał się latami. Już w 2016 roku nałożono na niego zakaz głoszenia Słowa Bożego, a więc, jak podają salezjanie, "przedstawiania wiernym w imieniu, 'w co należy wierzyć i co trzeba czynić dla chwały Bożej i zbawienia ludzi'". Zabroniono mu też odprawiania mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z udziałem wiernych. Kary dotkliwe, ale na Woźnickiego nie zadziałały. Msze odprawiał dalej. Rok później salezjanie wydali kolejne oświadczenie, w którym oskarżyli duchownego o poniżanie ludzi, używanie wulgaryzmów i wygłaszanie kontrowersyjnych poglądów, które "wprowadzają zamęt wśród wiernych". Zgromadzenie zakonne odcięło się od księdza.

Dzisiaj salezjanie nie chcą o Woźnickim rozmawiać. Po wydaleniu zbuntowanego duchownego z zakonu, w zgromadzeniu temat uważa się za zamknięty. Duchowny, choć związany z Poznaniem, nie był przypisany do archidiecezji poznańskiej. - Ksiądz Michał Woźnicki nigdy nie był księdzem inkardynowanym do archidiecezji poznańskiej, a odpowiedzialność za jego wyświęcenie i dalszą działalność ponosi zgromadzenie zakonne - tłumaczył "Gazecie Wyborczej" ks. Maciej Szczepaniak, rzecznik archidiecezji poznańskiej. Postępowanie kanoniczne Woźnickiego cały czas trwa. O ewentualnym przeniesieniu do stanu świeckiego ma zdecydować Watykan. Na razie Woźnicki jest "tylko" suspendowany.

Ks. prof. Wojciech Góralski: Może niekiedy powinno się stosować ekstremalną karę?

Prawo kanoniczne bardzo precyzyjnie określa, jakie kary zwierzchnicy mogą nakładać na swoich księży. W Gazeta.pl opowiada o nich ks. Wojciech Góralski, emerytowany profesor na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także sędzia diecezjalny w Płocku.



- Na początku wobec księdza, który niewłaściwie się zachowuje, można zastosować upomnienie kanoniczne. Ono jest sformalizowane: przełożony diecezjalny lub zakonny w obecności kwalifikowanego świadka, udziela upomnienia duchownemu, który jest bliski popełnienia przestępstwa. Ma to zadziałać trochę jak ostrzeżenie, aby delikwenta zawrócić z drogi, zanim spotka go kara. Jeśli upomnienie nie przynosi rezultatu, przełożony może wymierzyć mu karę. Na marginesie: w prawie kanonicznym, inaczej niż w innych świeckich systemach prawnych, niektóre kary "spadają" na przestępcę automatycznie w chwili dokonania przestępstwa. Władza kościelna może niekiedy zdeklarować, że ten, kto popełnił dany czyn, popadł w określoną karę - mówi.

Tomasz Terlikowski: Ponownie nie napisałbym o "wtórnym gwałcie"

Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, jak wyjaśnia ks. prof. Góralski, kary dzielą się na dwie kategorie. Pierwszą z nich są kary poprawcze: ekskomunika, interdykt (zakazują sprawowania określonych czynności sakramentalnych i przyjmowania sakramentów) a także suspensa (zakazuje wykonywania określonych czynności i uprawnień). Drugą kategorię stanowią tzw. kary ekspiacyjne, które są formą zadośćuczynienia za dane przestępstwo.

- Wśród nich najsurowszą (w odniesieniu do duchownych) jest kara wydalenia ze stanu duchownego. Ma ona miejsce bardzo rzadko. Jestem księdzem diecezji płockiej przez ponad 60 lat i nie spotkałem się, by kogoś z jej księży usunięto ze stanu duchownego. Na ile się orientuję, są to sytuacje raczej sporadyczne. Może niekiedy powinno się stosować tę ekstremalną karę? - zastanawia się kanonista i dodaje: - Nie mnie to sądzić, ale jeśli na danego księdza została nałożona kara suspensy, do której się nie stosuje, to biskup mógłby ewentualnie pomyśleć o procedurze, dość złożonej, wydalenia go ze stanu duchownego. Jaskrawe podważanie autorytetu swoich przełożonych ma wiele negatywnych konsekwencji dla wspólnoty Kościoła. Wywołuje zamęt wśród wiernych. "Przesunięcie" do stanu świeckiego stanowiłoby jednocześnie czynnik wychowawczy, przestrogę dla innych duchownych. Oczywiście mówimy o ostateczności, ale jeśli kolejne upomnienia i mniej dotkliwe sankcje nie pomagają, to kara wydalenia wydaje się adekwatna.

"Kult jednostki" ks. Daniela Galusa

Nie tylko z Woźnickim ma problem polski Kościół. Najgłośniejszy w ostatnim czasie przykład to Daniel Galus z archidiecezji częstochowskiej.

Ks. Galus jest założycielem działającej w miejscowości Czatachowa niedaleko Częstochowy wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Galus ma wielu sympatyków - na Facebooku grupa MiMJ liczy ponad 20 tys. osób, duża ich część jest aktywna. Mimo kary suspensy, duchowny cały czas przebywa na terenie dawnej pustelni i nielegalnie odprawia msze.

Dlaczego księża buntownicy mimo nakładanych kar nie podporządkowują się zwierzchnikom? - pytamy ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego, etyka i filozofa z UKSW. - Ponieważ są głęboko przekonani, że mają rację. Działają zgodnie ze swoim sumieniem. Twierdzą, że Bóg jest po ich stronie, a przełożeni służą szatanowi. Obiektywnie błądzą, ale subiektywnie zachowują wierność własnym poglądom. Dlatego pytanie najważniejsze dotyczy tego, w jaki sposób ukształtowało się ich błędne myślenie. Przecież tego rodzaju zmiany duchowe dokonują się w człowieku powoli. Ktoś to musiał zauważyć już przed laty. Szkoda, że nie było wcześniej odpowiedniej reakcji - mówi.

"Działał bezkarnie przez kilkanaście lat, głosił niekatolickie treści"

Zdaniem duchownego Kościół reaguje na księży odstępców zbyt późno - dopiero wtedy, gdy w mediach wybuchają skandale. - Szkoda, że nie ma reakcji wcześniej, gdy klerycy czy duchowni karmią się chorymi treściami religijnymi, które później prowadzą do różnego rodzaju szaleństw religijnych. Gdy chodzi o ks. Daniela Galusa, przecież działał on bezkarnie przez kilkanaście lat, głosząc całą masę niekatolickich treści religijnych dotyczących rozumienia diabła, złych duchów, egzorcyzmów. Nikt nie reagował. Była pełna akceptacja władz kościelnych - podkreśla filozof.

Swoją wspólnotę Galus założył w 2010 roku. Od początku działała jako grupa nieformalna, władze kościelne nawet nie zaakceptowały statusu wspólnoty. W 2014 roku powołano specjalną komisję, która zbadała działalność Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP bp Andrzej Czaja tak odniósł się do treści publikowanych w piśmie wspólnoty: "Największym mankamentem czasopisma zdaje się być bezustanne odwoływanie się w wielu tekstach do autorytetu o. Daniela Galusa, którego każdemu słowu i gestowi przypisuje się przesadne znaczenie, postrzegając go niemal jako proroka naszych czasów. To swoisty kult jednostki, który budzi niepokój, bo jest przecież jednym ze znamion sekty".

Galus działa na terenie dawnej pustelni w Czatachowej. Problem w tym, że, jak informowały władze archidiecezji częstochowskiej, nie złożył nigdy ślubów pustelniczych, zaś sama działająca tam Wspólnota Pustelników została rozwiązana w 2016 roku.

Zapaść w seminariach. "Z 37-ki księżmi do dzisiaj jest 12 osób"

Schizma

Kuria konsekwentnie krytykuje i odcina się od wypowiedzi Galusa w licznych komunikatach. Duchowny dostał naganę za nieposłuszeństwo wobec zwierzchników, później nakazano mu pokutę, podczas której co prawda mógł sprawować mszę, ale bez udziału wiernych. Księdzu nakazano przy tym udać się w odosobnienie. Archidiecezja częstochowska konsekwentnie przypomina w komunikatach, że "sam ks. Galus oraz zgromadzona wokół niego grupa wiernych prowadzi swoją działalność poza Kościołem katolickim". Arcybiskup zabronił nawet używania przez Galusa i jego wspólnotę określenia "katolicka".

W ostatnim liście skierowanym do ks. Galusa abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, domagał się przeprosin za to, że Galus zarzucił mu przynależność do masonerii czy tuszowanie przestępstw. Kuria podkreśla w komunikatach, że niepokorny duchowny działa na własny rachunek. "Zarówno ks. Daniel Galus, jak i nielegalnie przebywający na terenie dawnej Pustelni ks. Grzegorz Durbas (kapłan archidiecezji krakowskiej), są prawomocnie ukarani suspensą przez swych ordynariuszy, zatem sprawują sakramenty i sakramentalia niegodziwie (a spowiedź i sakrament małżeństwa nieważnie), zatem nie czynią tego w imieniu Kościoła, ale w swoim własnym" - informował ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej. W tym samym komunikacie stwierdzono, że grupa wiernych wokół Galusa nosi znamiona sekty. "Od maja bieżącego roku ks. Galus i ks. Durbas, w czasie nielegalnie sprawowanych na terenie dawnej Pustelni Mszy świętych, nie wymieniają imienia papieża i biskupa miejsca, co stanowi jawny akt wypowiedzenia posłuszeństwa i schizmy" - napisano.

Zapytaliśmy w kurii częstochowskiej, jakie kroki są podejmowane wobec ks. Galusa. - Będziemy prowadzić działania zgodnie z prawem kanoniczym i wytycznymi Stolicy Apostolskiej, które otrzymujemy na bieżąco, a także zgodnie z prawem polskim - mówi ogólnie ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik kurii. Zastrzega, że nie może zdradzić szczegółów.

Ks. Kobyliński zwraca uwagę na niebezpieczeństwa dla Kościoła związane z działalnością zbuntowanych księży. Jak podkreśla, wokół tych duchownych gromadzą się wierni, którzy mogą opuścić Kościół katolicki i stworzyć nowe związki wyznaniowe. - Co więcej, niektóre treści religijne promowane przez tych księży są nie tylko fałszywe, ale także szkodliwe - mówi. Czy zatem księża, którzy nie stosują się do kar, zakazów i nakazów swoich zwierzchników nie powinni być wydalani ze stanu duchownego? - Za poważne błędy doktrynalne księża powinni. W 2009 r. taką karę otrzymał Tomislav Vlašić, charyzmatyk, największy promotor rzekomych objawień w Medjugorje. Watykan przeniósł go karnie do stanu świeckiego za głoszenie poglądów niezgodnych z doktryną katolicką i analogiczne decyzje można podejmować na poziomie diecezji - mówi prof. Kobyliński.

"Delikwent kwalifikuje się do najsurowszej kary"

Lista przewinień, za jakie duchowny może zostać przeniesiony do stanu świeckiego, jest długa. Liczne przesłanki wymienia prof. Góralski. Wśród nich są m.in. stosowanie przemocy fizycznej wobec papieża, usiłowanie zawarcia małżeństwa, konkubinat, trwanie w grzechu zewnętrznym przeciw szóstemu przykazaniu, przestępstwo przeciw temu przykazaniu popełnione z małoletnim poniżej osiemnastego roku życia, przestępstwa przeciwko temu przykazaniu popełnione z użyciem przemocy, nabywanie, przechowywanie, prezentowanie lub rozpowszechnianie (w celach lubieżnych lub dla zysku) materiałów pornograficznych, herezja, schizma, apostazja, profanacja Eucharystii, usiłowanie udzielenia święceń kobiecie, naruszenie tajemnicy spowiedzi.

- Kwestionowanie decyzji przełożonego - zakonnego czy diecezjalnego - co prawda nie mieści się wśród tych przestępstw, ale jest inny przepis karny, dotyczący właśnie nieposłuszeństwa Stolicy Apostolskiej, ordynariuszowi lub innemu przełożonemu (kan. 1371). W sytuacji, gdy już nałożono na księdza suspensę i nie widać zmian w jego zachowaniu, to - hipotetycznie - w moim przekonaniu delikwent kwalifikuje się do najsurowszej kary - mówi nam ks. prof. Góralski, podkreślając, że wyrok o przeniesieniu duchownego do stanu świeckiego musi poprzedzać kanoniczny proces karny (niekiedy karno-administracyjny). - Taka procedura jest ściśle opisana w kodeksie i w odnośnych dokumentach Dykasterii Nauki Wiary. Pod względem formalnym postępowanie to przypomina proces świecki. Niektóre przestępstwa osądza wyłącznie wymieniona dykasteria. W przypadku przestępstwa, które nie jest jej zastrzeżone do osądzenia, proces prowadzi trybunał kolegialny wyznaczony przez biskupa - wyjaśnia ekspert.

Ksiądz Kobyliński wyjaśnia, że Kościół rzadko decyduje się na wydalenie ze stanu duchownego, bo błędy doktrynalne "prawie nikogo nie interesują". - Mamy w naszym kraju wolną amerykankę religijną i dopóki nie ma skandalu medialnego, to władz kościelnych nie interesuje to, jakie prawdy religijne ktoś głosi. Mnie to przeraża, ale zwycięża czysty pragmatyzm. Dobre jest to, co zapewnia większą liczbę ludzi w kościołach - mówi.