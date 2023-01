Wieliczka. Na szkołę runął dźwig, w budynku były dzieci. Sprawę bada policja

Policja prowadzi śledztwo w sprawie niebezpiecznego wypadku, do którego doszło w poniedziałek w Wieliczce (małopolskie). Ramię dźwigu budowlanego przewróciło się na dach szkoły. Jak wynika z informacji lokalnych mediów, jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala - to pracownik budowy.

