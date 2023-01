Gen. Adam Rapacki w Gazeta.pl: Zarzuty wobec brata nie dyskredytują szefa policji

Gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl był gen. Adam Rapacki, były zastępca Komendanta Głównego Policji. Karolina Hytrek-Prosiecka poruszyła temat brata komendanta Jarosława Szymczyka. Przypomnijmy, że według ustaleń "Gazety Wyborczej", Łukasz Sz.usłyszał pięć zarzutów dotyczących tzw. karuzeli vatowskiej.

Z komunikatów wynika, że to CBŚP, więc formacja nadzorowana także przez komendanta Szymczyka prowadziła tę sprawę, więc tutaj nie ma sytuacji, że policja próbowałaby coś zatuszować. Jeśli natomiast była interwencja na poziomie prokuratury, to jest to działanie karygodne

- stwierdził gen. Adam Rapacki. Jego zdaniem, świadczyłoby to o tym, że wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje dobrze. - Tu powinny być autonomiczne decyzje sądu i prokuratury. A z tego, co wiemy, sąd oceniając materiał dostarczony przez prokuraturę, orzekł, że nie ma przesłanek do tymczasowego aresztu wobec żadnej z podejrzanych osób - zauważył Rapacki.

Widzę problem, jeśli była interwencja prokuratury z wyższego szczebla do prokuratora prowadzącego. To jest nieuczciwe. Jeśli prokurator chciał zaskarżyć decyzję sądu, to powinien to zrobić

- mówił Rapacki. Zaznaczył, że sprawa nie dyskredytuje szefa polskiej policji, ponieważ każdy odpowiada za własne czyny.

Karolina Hytrek-Prosiecka zapytała o to, czy Jarosław Szymczyk - w obliczu sprawy z bratem i eksplozji granatnika - powinien nadal pełnić stanowisko szefa polskiej policji. - Trudno mi się w niego wczuć. Ale myślę, że chce, żeby wyjaśniono kwestię granatnika. Jego wersja jest bardzo prawdopodobna, że on nie wiedział, że to uzbrojony granatnik. I wtedy, jak sprawa będzie wyjaśniona, to on podejmie decyzję - odpowiedział gen. Rapacki.

MSWiA reaguje na sprawę młodszego brata komendanta Szymczyka. "Policja zachowała się profesjonalnie"

Młodszy brat komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka - Łukasz Sz., ma przedstawionych pięć zarzutów, które związane są z tzw. karuzelą vatowską, m.in. udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur VAT. W sprawie, poza Łukaszem Sz., miały zostać zatrzymane dwie osoby. Sąd nie wyraził jednak zgody na areszt dla żadnego z mężczyzn.

Więcej na ten temat w artykule Jacka Brzuszkiewicza w "Wyborczej" pt. "Prokurator od Ziobry chroni brata komendanta Szymczyka. W tle karuzela vatowska i wyłudzenia na miliony złotych".

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym odniesiono się do publikacji. "Należy stwierdzić, że Policja w opisanej sprawie zachowała się profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Łukasz Sz. został potraktowany przez Policję i organy ścigania jak każdy inny obywatel podejrzewany o popełnienie przestępstwa" - czytamy w pierwszym akapicie komunikatu MSWiA.

"To właśnie w wyniku działań Policji doszło do uzyskania materiału dowodowego wobec Łukasza Sz., a następnie przekazania tego materiału do prokuratury. To również Policja, na polecenie prokuratury, działającej w oparciu o otrzymany wcześniej materiał dowodowy, dokonała zatrzymania osób podejrzanych" - dodał resort spraw wewnętrznych.

