Pogoda. Zima wróci do Polski? Opady śniegu, siarczysty mróz i wiatr. W poniedziałek -14 st.

Pogoda w pierwszej połowie tygodnia w Polsce ma być kształtowana przez niż znad Skandynawii, który stopniowo zacznie powodować ochłodzenie. Początkowo popada deszcz, który później przekształci się jednak w śnieg - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. Wtorek pochmurny i deszczowy. Od środy powrót zimy

Wtorek na wschodzie kraju zapowiada się pochmurno i deszczowo, na zachodzie możliwe jeszcze będą jednak przejaśnienia. Chłodniejsze masy powietrza zaczną napływać od północnego zachodu. Prognozowane opady deszczu zaczną więc zmieniać się w deszcz ze śniegiem, a miejscami też sam śnieg. Na termometrach od 2 do 5 stopni Celsjusza. Miejscami wiatr może być porywisty.

- Na czole zimnej masy powietrza uformuje się w środę nad Europą Środkową śnieżny front, od Śląska po Zatokę Gdańską. W czwartek i piątek opady śniegu obejmować będą już tylko południowy wschód kraju. W sobotę jednak wilgotny niż znad Morza Czarnego zacznie pchać w naszą stronę ciepłe masy powietrza, które wraz z zetknięciem się z chłodną masą nad Polską uformują kolejny pas obfitych opadów śniegu - zapowiadała synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Odczuwalnego ochłodzenia możemy spodziewać się w czwartek, wówczas temperatura wyniesie maksymalnie od 0 do 2 stopni Celsjusza, cieplej tylko nad morzem - tam do 5 stopni - podaje IMGW. W piątek podobnie - maksymalnie od 0 do 5 stopni Celsjusza (najcieplej na Wybrzeżu).

Pogoda na weekend. W sobotę chmury, wiatr i opady śniegu, a od poniedziałku siarczysty mróz

W sobotę na niebie będzie sporo chmur, popada też śnieg, a na wschodzie - deszcz ze śniegiem. Będą to jednak opady marznące, dlatego może wystąpić gołoledź, a na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Wiatr umiarkowany, okresami silny nad morzem - rozpędzi się nawet do 55 kilometrów na godzinę. Temperatura od 0 do 5 stopni.

Niedziela przyniesie nam temperaturę maksymalną od 0 do 4 stopni Celsjusza. Będzie padał też śnieg i deszcz ze śniegiem. Według synoptyczki tvnmeteo.pl od poniedziałku po weekendzie powrócić ma silny mróz. O poranku na termometrach możemy zobaczyć od -10 do -14 stopni. Wciąż będzie padał śnieg.