Uczniowie z województw pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego rozpoczęli ferie zimowe. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że mogą także liczyć na zimową pogodę.

Zima wraca do Polski. "Przez Polskę przejdą śnieżyce"

Synoptyczka Małgorzata Tomczuk zapowiedziała, że chłodniej zrobi się w środę 18 stycznia. Tego dnia wystąpią większe opady śniegu, nie tylko w górach. - Silniejszy śnieg będzie padać od Warmii i Mazur przez Polskę centralną aż po Dolny Śląsk - tam może spaść nawet około dziesięciu centymetrów śniegu. Z każdym kolejnym dniem tego śniegu będzie przybywało, przede wszystkim na południu kraju. Natomiast w górach może mocniej poprószyć od czwartku do niedzieli - zaznaczyła Małgorzata Tomczuk.

Według portalu fanipogody.pl jeszcze w tym tygodniu czeka nas "atak zimy". "Przez Polskę przejdą śnieżyce, a temperatury spadną poniżej zera" - czytamy. "Atak zimy pojawi się w kraju za kilka dni i to jest właściwie pewne. Nie jest pewne za to, czy śnieżyca nadejdzie w środę (tak widzi to ECMWF), czy w czwartek i piątek (wersja GFS)" - podkreślają synoptycy.



Prognoza pogody. W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie zacznie sypać śnieg

Tymczasem w nocy z poniedziałku na wtorek opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu spodziewane są na północnym wschodzie. Wysoko w górach grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć o 10 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni w kotlinach górskich, przez -1 stopnień na Pomorzu i w Małopolsce, do 2-3 stopni na krańcach wschodnich.

