Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu prowadzą poszukiwania 19-letniej Oliwii Stanek. 12 stycznia nastolatka jak co dzień wyszła do pracy na terenie Zawiercia (woj. śląskie). Pracę zakończyła o godz. 22 i do tej pory nie wróciła do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, w którym obecnie przebywa. Policjanci proszą o pomoc w ustaleniu jej aktualnego pobytu.



Zawiercie. Zaginęła 19-letnia Oliwia Stanek

19-letnia Oliwia Stanek pochodzi z Wieliczki, ma około 168 cm wzrostu. Nastolatka jest szczupłej budowy ciała. Ma proste, jasne włosy za ramiona oraz niebieskie oczy. Może mieć również doczepiane, długie pasma, sięgające do pasa, również w jasnym kolorze. W dniu zaginięcia nastolatka była ubrana w czarną kurtkę oraz czarne spodnie. Przy sobie miała czarną torebkę.

Zawiercie. Trwają poszukiwania zaginionej Oliwii Stanek. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu

Osoby, które mają niezbędne informacje na temat aktualnego miejsca pobytu zaginionej nastolatki i mogą pomóc w jej odnalezieniu, są proszone o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Wszelkie informacje można przekazywać pod numerem telefonu: 47 85 382 55 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji.

Można to również zrobić, korzystając z adresu e-mail: dyzurny@zawiercie.ka.policja.gov.pl oraz formularza internetowego "Powiadom nas", który znajduje się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Informacje można też przekazać pod ogólnodostępnym numerem alarmowym 112.

