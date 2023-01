Z ustaleń Onetu wynika, że do karambolu doszło w poniedziałek 16 stycznia rano na drugim kilometrze drogi S74 na odcinku w województwie świętokrzyskim. Samochody zderzyły się na wysokości miejscowości Cedzyny w kierunku Łodzi. W wypadku udział wzięło kilkadziesiąt pojazdów.

Karambol na trasie S74 niedaleko Kielc. Policja kieruje na objazd

"Po zdarzeniu zablokowana jest jezdnia S74 w miejscowościach Cedzyna niedaleko Kielc w kierunku do Łodzi. Na rondzie w Cedzynie policjanci kierują na objazd starodrożem DK74 (ul. Sandomierska) przez Kielce" - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na Twitterze. Droga w kierunku Kielc jest całkowicie zablokowana.

Zawiadomienie o wypadku wpłynęło najpierw do straży pożarnej przed godziną 7. - O godzinie 6:40 wpłynęło do nas zgłoszenie, że doszło do zdarzenia drogowego. Wciąż jest za wcześnie na szczegóły - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas.

Na miejscu pracuje policja i pięć zastępów straży pożarnej. - Około trzydzieści aut zostało uszkodzonych - przekazał portalowi emkielce.pl oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach st.kpt. Marcin Bajur. Pojazdy mają znajdować się na odcinku czterech kilometrów. Jak podaje PAP, w karambolu ranne zostały cztery osoby. Dokładnie miały zderzyć się 24 auta.

Synoptycy ostrzegają, że od poniedziałkowego poranka w województwie świętokrzyskim panują bardzo trudne warunki. Mgła i śliskie drogi utrudniają kierowcom jazdę.

Artykuł będzie aktualizowany.