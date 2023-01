Małopolskie. Zwłoki 32-latka znalezione w zbiorniku na zwierzęce odchody

O zdarzeniu pisała w sobotę 14 stycznia "Gazeta Krakowska". Według dziennika w piątek 13 stycznia ok. godz. 13 w Jelnie (gmina Gródek nad Dunajcem w województwie małopolskim) w zbiorniku na zwierzęce odchody przy gospodarstwie rolnym znaleziono zwłoki 32-letniego mężczyzny.

Małopolskie. Ciało 32-latka w zbiorniku na gnojowicę. Znalazła je rodzina

Ciało 32-letniego mężczyzny zostało odnalezione przez członków jego rodziny, którzy natychmiast wezwali na miejsce służby ratunkowe. "Gazeta Krakowska", powołując się na Przemysława Kałuzińskiego z sądeckiej PSP, poinformowała, że nogi zmarłego miały znajdować się wewnątrz zbiornika, a reszta ciała na zewnątrz.

Jak podał Kałuziński, z informacji podanych przez policję wynikało, że do momentu przyjazdu służb rodzina wyciągnęła zmarłego na powierzchnię.

Ciało 32-latka w zbiorniku na odchody. Co się stało?

O to, co dokładnie się wydarzyło i jakie ustalenia poczyniła do tej pory policja, "Gazeta Krakowska" zapytała podkom. Barbarę Szczerbę z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Nie udało się jednak uzyskać konkretnych informacji.

- Dyżurny ma wgląd tylko do zdarzeń bieżących, czyli takich, które się odbywają teraz i je koordynuje. Informacji o zdarzeniach z tygodnia udzieli rzecznik w Nowym Sączu w godzinach urzędowania, czyli w poniedziałek - przekazała.

Na razie nie wiadomo, jaki był powód śmierci 32-letniego mężczyzny. Najprawdopodobniej przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która pozwoli na zebranie nowych informacji w sprawie.