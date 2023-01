Alert hydrologiczny drugiego stopnia przed wezbraniami wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązuje na obszarze: Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa (województwo lubelskie) i Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry (woj. dolnośląskie i opolskie).

IMGW: Dalszy wzrost poziomu wody. Gdzie?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje w komunikacie, że "w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Bugu w profilu Krzyczew".

Dodano, że "na Widawie poniżej Namysłowa stany wody będą miały tendencję wzrostową w strefie wody wysokiej: w Zbytowej powyżej stanu ostrzegawczego, w Krzyżanowicach z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego".

Według IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 80-90 proc. Ostrzeżenie dla woj. dolnośląskiego i opolskiego będzie ważne do godz. 11:00 w niedzielę 15 stycznia, a dla lubelskiego do godz. 13:00, również w niedzielę.

Prognoza zagrożeń hydro dla woj. świętokrzyskiego

Instytut wydał też prognozę zagrożeń drugiego stopnia dot. wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w woj. świętokrzyskim. Chodzi o obszar: zlewnia Pilicy do Zbiornika Sulejów.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych".