Pogoda. Zawody w Zakopanem zagrożone? Synoptycy: Silny wiatr w porywach do 85 km/h

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w niedzielę Polska będzie pod wpływem niżu znad Skandynawii. Za frontem napływać zacznie chłodniejsze powietrze polarne morskie, a ciśnienie ma spadać.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. Chmury w całym kraju i deszcz, w górach śnieg. Będzie też wiało

W całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, co oznacza, że na przejaśnienia nie ma co liczyć. Może też popadać deszcz, a miejscami w górach również śnieg.

Temperatura powietrza wszędzie powyżej zera. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza w Suwałkach do nawet 10 stopni w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. W centrum i na południu będzie 6-7 stopni. Najchłodniej w Zakopanem - tam według IMGW ma być trzy kreski powyżej zera.

Pogoda na ferie zimowe 2023. Zima zaskoczy uczniów jeszcze w styczniu?

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wiatr również da o sobie znać w całym kraju. Na północy będzie umiarkowany i silny od 35 do 45 kilometrów na godzinę w porywach do 70 km/h. Na zachodzie porywy osiągnąć maksymalnie 65 km/h, a w centrum 70 km/h. Najsilniej ma wiać na południu. W Sudetach nawet do 90 km/h, w Tatrach - do 85 km/h.

Od rana wieje w Zakopanem. Zawody zagrożone?

W stolicy Tatr od rana można zaobserwować dość silny wiatr osiągający prędkość do 10 metrów na sekundę, czyli niemal 40 kilometrów na godzinę. Prognozy niestety nie dają wielkiej nadziei na poprawę sytuacji. Synoptycy przewidują, że w Zakopanem wiatr może rozpędzić się do 50-80 kilometrów na godzinę. Uspokoić się ma dopiero późnym wieczorem, ok. godz. 20, jednak również wtedy może on przekraczać dopuszczalne dla skoczków warunki.

"Godzilla" atakuje Rosję, nawet poniżej -60 st. C. Może być zimniej

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia dla południowych regionów

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia wydane zostały dla województw:

dolnośląskiego (powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, karkonoski, Jelenia Góra, legnicki, Legnica, jaworski, świdnicki, kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, świdnicki, dzierżonowski, strzelicki, ząbkowicki, kłodzki);

opolskiego (powiaty: nyski, prudnicki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki);

śląskiego (powiaty: raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki);

małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki);

podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południa i południowego zachodu" - wskazują synoptycy z IMGW.