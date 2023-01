Lubelskie. Nowe ustalenia ws. zabójstwa 3-latki i samobójstwa jej ojca. Media: 13 ran zadanych nożem

Zobacz wideo 25-latek podejrzewany o pobicie partnerki ze skutkiem śmiertelnym schwytany. Policja publikuje nagranie z obławy

W pierwszym tygodniu stycznia na Lubelszczyźnie zgłoszono zaginięcie 37-letniego ojca i jego 3-letniej córki. Zostali oni znalezieni martwi w lesie w pobliżu miejscowości Dąbrowica.

Jak informuje gazetabilgoraj.pl przeprowadzono już sekcję zwłok, jednak na oficjalne wyniki będzie trzeba jeszcze poczekać - przekazał rzecznik zamojskiej prokuratury.

Śmierć 3-letniej dziewczynki i jej ojca. Są nowe nieoficjalne ustalenia

Ze wstępnych informacji wynikało, że mężczyzna popełnił rozszerzone samobójstwo. Radio ZET dowiedziało się nieoficjalnie, że dziewczynka miała aż 13 ran zadanych nożem. Takie obrażenia sprawiły, że nie miała szans przeżyć.

37-latek chorował na schizofrenię. W ostatnim czasie nie przyjmował jednak leków, a ponadto miał nadużywać alkoholu. Policja informowała jednak, że w rodzinie nie było interwencji dotyczących przemocy.

Mężczyzna powiedział teściowej, że wychodzi z córką na spacer. Wsiadł z nią do samochodu i od tego czasu nie było z nim kontaktu. Żona 37-latka poinformowała o tym policję, która zaczęła poszukiwania dwóch osób. Samochód mężczyzny znaleziono ok. godz. 19:00 w lesie na drodze szutrowej między miejscowościami Dąbrowica i Ciosmy. Niedaleko auta znaleziono ciała.

***

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.