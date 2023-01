Na ferie do wojska? Minister Błaszczak zachęca do zapisów. Przeszkolenie m.in. z korzystania z broni

Szef MON Mariusz Błaszczak zachęca do trenowania z wojskiem w trakcie ferii zimowych. Akcja "Trenuj z wojskiem" rozpoczyna się w sobotę 14 stycznia i potrwa przez 7 sobót do 25 lutego, czyli do końca ferii, w 31 garnizonach w całej Polsce.

Akcja "Trenuj z wojskiem" ruszyła. Gdzie można trenować?

Dziś, w sobotę 14 stycznia, trenować z wojskiem można w Zamościu, Rzeszowie, Bielsko-Białej, Ustce, Warszawie i Tomaszowie Mazowieckim, gdzie akcję zainaugurował minister Mariusz Błaszczak. Jak tłumaczył, celem zajęć jest przeszkolenie z podstawowych zasad korzystania z broni, przetrwania, pomocy medycznej i walki w bliskim kontakcie, "a więc to wszystko, co jest potrzebne, żeby zareagować odpowiednio skutecznie w sytuacji kryzysowej".

Szef MON zachęcał do zapisów i poinformował, że są jeszcze wolne miejsca. Można zgłaszać się osobiście, za pomocą mediów społecznościowych lub dzwoniąc do wojskowych centrów rekrutacji.

Akcja odbywa się po raz drugi. Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniane jest ubezpieczenie oraz wyżywienie. Uczestnicy muszą mieć od 15 do 65 lat. Niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów.

"Ferie z WOT". Szkolenia dla ochotników

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej organizuje natomiast po raz kolejny zajęcia w ramach akcji "Ferie z WOT". Od soboty 14 stycznia można zgłaszać się do jednostek w pięciu województwach. Do przyjmowania ochotników na szkolenia wojskowe wyznaczono jednostki w Lublinie, Jarosławiu, Słupsku, Cieszynie i Chełmie.

Rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej major Witold Sura powiedział, że akcja skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy są zainteresowani szkoleniem. Na zajęcia zapraszani są uczniowie i studenci oraz nauczyciele, którzy chcą przerwę w nauce wykorzystać do przejścia podstawowego szkolenia w wybranej jednostce.

Szkolenia dla ochotników potrwają szesnaście dni i zakończą się złożeniem wojskowej przysięgi. Powołania w ramach zimowej akcji są zaplanowane zgodnie z harmonogramem ferii w szkołach i na uczelniach. Na ochotników czekają wszystkie brygady OT w kraju.

Akcja "Ferie z WOT" została zapoczątkowana w 2019 roku. Dowództwo WOT organizuje podobną akcję także w wakacje.