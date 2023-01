Pogoda. Do Polski zbliża się wichura. Fani Pogody: W górach wiatr do nawet 150 km/h

Pogoda w pierwszą część soboty zapowiada się dość spokojnie. Według Fanów Pogody mogą nas czekać nawet nieznaczne rozpogodzenia na południu i wschodzie kraju. Późnym popołudniem i wieczorem czeka nas jednak zmiana - na zachodzie zacznie padać deszcz, miejscami intensywnie. Będzie też wiało.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. Do Polski dotrze silny wiatr. W nocy możliwe wichury

Z prognozy portalu wynika, że w kolejnych godzinach soboty nad Polskę nasuwać się zacznie strefa frontowa, która spowoduje wzrost gradientu ciśnienia. To z kolei spowoduje silniejszy wiatr. Po południu na zachodzie i północy może on rozpędzić się nawet do 80 kilometrów na godzinę.

Jeśli chodzi o temperaturę, zgodnie z zapowiedziami synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie dość ciepło jak na tę porę roku. Najchłodniej w Zakopanem - tam będzie 3 stopnie powyżej zera. W pozostałych regionach od 5 do 8 stopni Celsjusza, miejscami na zachodzie na termometrach zobaczymy nawet 9 stopni.

Pogoda na ferie zimowe 2023. Zima zaskoczy uczniów jeszcze w styczniu?

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ponadto zgodnie z prognozami Fanów Pogody w nocy z soboty na niedzielę do Polski ma dotrzeć silna wichura. Na północy i zachodzie wiatr może przekraczać prędkość 100 kilometrów na godzinę. Na Bałtyku możliwy będzie sztorm. Niektóre modele pokazują, że siła halnego w górach może przekraczać 150 km/h, dlatego lepiej odpuścić sobie górski wycieczki. Wichura ma potrać do nocy z niedzieli na poniedziałek.

Prognoza zagrożeń IMGW. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w weekend

Zgodnie z prognozą zagrożeń meteorologicznych IMGW w sobotę mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia mogą objąć województwa:

pomorskie,

zachodniopomorskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

dolnośląskie,

opolskie,

łódzkie.

44 lata temu zima stulecia sparaliżowała Polskę [ZDJĘCIA]

W niedzielę natomiast alerty objęłyby województwa:

pomorskie,

zachodniopomorskie,

lubuskie (tylko północne i kilka południowych powiatów),

wielkopolskie (oprócz zachodnich i południowych powiatów),

łódzkie,

dolnośląskie (powiaty południowe),

opolskie,

śląskie (tylko południowe powiaty),

małopolskie (tylko południowe powiaty),

podkarpackie (tylko południowe powiaty).

W poniedziałek wiatr nie powinien już stanowić zagrożenia.