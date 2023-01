Zawracał w tunelu na Zakopiance, został zatrzymany. "O czymś sobie przypomniał i musiał zawrócić"

W czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z kamery w tunelu na drodze ekspresowej S7. Jeden z kierowców w środę wieczorem nagle zawrócił i zaczął jechać pod prąd, stwarzając poważne zagrożenie.

"Użytkowniku tunelu, obejrzyj film i zastanów się nad ewentualnymi skutkami takiego zachowania. To zagrożenie dla uczestników ruchu i Ciebie samego!" - zaapelowała GDDKiA. Nagranie można obejrzeć poniżej:

Zobacz wideo Kierowca zawrócił w tunelu i jechał pod prąd:

Kierowca został zatrzymany

Jak poinformował TVN24, w piątek kierowca, który dokonał tego niebezpiecznego manewru, został zatrzymany. To 35-letni mężczyzna z powiatu suskiego. - On przyznał się do winy, nie chciał tłumaczyć policji szczegółowo, dlaczego to zrobił. Powiedział tylko policjantom, że o czymś sobie przypomniał i musiał zawrócić do domu - przekazał dziennikarz stacji Konrad Borusiewicz.

Rzecznik małopolskiej policji podkreślił, że mężczyzna popełnił co najmniej kilka naruszeń. - Zawrócił w tunelu, co jest zabronione - za to grozi mandat w wysokości 200 zł i pięciu punktów karnych, jechał pod prąd drogą ekspresową - za to grozi mandat w wysokości 2 tys. zł i 15 punktów karnych. Spowodował też zagrożenie dla kierowców - jeden z nich zjechał na pas awaryjny (...) po to, by uniknąć zderzenia - powiedział mł. insp. Sebastian Gleń w rozmowie z TVN24. Jak dodał, za spowodowanie zagrożenia grozi mu 10 punktów karnych i co najmniej tysiąc złotych mandatu.

Wiadomo już, że 35-latek straci prawo jazdy.

