Pobiel. Ministrant wjechał w dom, w którym trwała kolęda. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło w czwartek we wsi Pobiel w woj. dolnośląskim. 16-letni ministrant wjechał autem księdza w jeden z domów. Nastolatek został ranny, trafił do szpitala.

