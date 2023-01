W czwartek 12 stycznia na kanale Youtube.com pojawiło się nagranie z udziałem księdza Michała Woźnickiego - który przewodzi nabożeństwom mimo zakazu odprawiania mszy i udzielania sakramentów. Kapłan podczas kazania wypowiedział się na temat corocznej kolędy. Duchowny karcił wiernych o niesłuszne osądzanie duchownych za to, że ci odbywają wizyty duszpasterskie dla kopert z pieniędzmi.

Kolęda. Ksiądz Michał Woźnicki o kolędzie: To ty już wiesz, że ten ksiądz dla koperty chodzi, tak?

Ksiądz Michał Woźnicki, mimo eksmisji z klasztoru towarzystwa Salezjanów w Poznaniu, znajduje sposoby na odprawianie mszy świętych. Nagrania z nabożeństw trafiają do mediów społecznościowych, gdzie są często komentowane przez użytkowników. W ostatnim wystąpieniu ksiądz zwrócił uwagę na bardzo małe zainteresowanie kolędą.

- Na jakiej podstawie od Bożego Narodzenia mija tyle, a od Trzech Króli tyle, ile mija oktawa i tylko dwie osoby z czcigodnych wiernych pomyślały, "kiedy ksiądz do mnie przyjdzie"? W sobotę mnie nie ma, w Gietrzwałdzie jestem. Powiedzą niektórzy, że na niedzielę chcieli księdza zaprosić, ale księdza nie było - powiedział Woźnicki.

Dalej dodał, że wiele osób unika wizyty księdza po kolędzie z powodu pieniędzy, gdyż "nauczyło się żyć na sposób królewski". Według duchownego kwestia tego, że "nie ma co włożyć w kopertę", nie jest powodem do tego, by wizyta duszpasterska się nie odbyła. - To ty już wiesz, że ten ksiądz dla koperty chodzi, tak? - pytał ksiądz Woźnicki z ambony.

"Łaski nie potrzebujesz? A kibelka, żebyś tam poszedł i spuścił po sobie też nie potrzebujesz?"

- Jest ksiądz, który jest gotowy przychodzić do was co roku, pomodlić się, pobłogosławić. Do każdego domu został zaproszony? Jaki jest powód, że jeszcze nie? I czy nie ma powodu "koperta", co ja dam? Nic od ciebie nie chcę! - grzmiał duchowny.

Ksiądz Woźnicki uważa, że później "w te pędy" wszyscy będą chcieli mieć kolędę w jednym terminie. - A jak zapytam: czemuś zwlekał, to co odpowiesz? Łaski nie potrzebujesz? A wody też nie? A kibelka, żebyś tam poszedł i spuścił po sobie też nie potrzebujesz? To kiedy wyznaczysz miarę: Panie Boże, możesz przyjść, niech ksiądz przyjdzie poświęcić dom. (...) Nie powiem "herodowie", boście pochrzczeni są - oburzał się ksiądz.

Towarzystwo Salezjańskie, które jest właścicielem domu zakonnego w Poznaniu, od 2018 roku starało się o eksmisję ks. Woźnickiego - wówczas też duchowny został wydalony ze wspólnoty. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł pod koniec 2021 roku - jednak ksiądz nadal przebywał w swojej celi. 8 września 2022 roku odbyła się eksmisja ks. Woźnickiego.

Rzecznik prasowy wrocławskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego ks. Jerzy Babiak pisał wówczas, że eksmisja księdza z domu zakonnego to pierwsza taka sytuacja w historii tego zakonu. "Wielu nie zwróci uwagi na to, że to zagubiony człowiek, tylko utożsami go z księżmi. Przynosi wstyd kapłaństwu, szczególnie Tradycji" - pisał w mediach społecznościowych ks. Daniel Wachowiak.

