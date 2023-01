Kiedy wypadają ferie zimowe 2023 dla poszczególnych województw? [HARMONOGRAM]

Ferie zimowe to doskonały czas na zorganizowanie wyjazdów. Piękne widoki górskie zawsze zachęcają do wyjazdów, a dla niektórych to właśnie spokojne spacery na plaży zimą mają swój urok.

Ferie zimowe 2023. Kiedy się rozpoczynają?

Można w istocie wyróżnić cztery różne ramy czasowe dla poszczególnych województw. W każdym przypadku okres wolnego zamyka się w dwóch tygodniach. Jako że terminy ferii są zależne od danych województw, należy przytoczyć całą listę z podziałem na poszczególne rejony. Okresy wolne dla niektórych rejonów mogą się na siebie nakładać.

Jak podaje strefaedukacji.pl, ferie zimowe w 2023 roku będą miały miejsce w okresie między 16 stycznia i 26 lutego. Będziemy mieli do czynienia z czterema różnymi strefami czasowymi:

Pierwsza z nich będzie miała miejsce w przedziale od 16 do 29 stycznia . Wówczas na odpoczynek będą mogły pozwolić sobie województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie oraz śląskie.

. Wówczas na odpoczynek będą mogły pozwolić sobie województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie oraz śląskie. Kolejna strefa obejmuje okres od 23 stycznia do 5 lutego . Czas wolny będą wówczas miały województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.

. Czas wolny będą wówczas miały województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Pod koniec stycznia przyjdzie pora na kolejne obszary: czas na odpoczynek będą mogli zagospodarować mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskie. Wolne dla nich przypada w okresie od 30 stycznia do 12 lutego 2023 .

. Ostatni okres ferii przysługiwać będzie wymienionym województwom: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie oraz zachodniopomorskie. Czas wolny przypada dla nich w przedziale od 13 do 26 lutego.

Gdzie jechać na ferie zimowe?

Zanim przyjdzie pora na odpoczynek, należy wybrać miejsce, do którego warto się udać. Z pomogą przyjść mogą prognozy pogody. W dedykowanym dziale "Pogoda" podajemy przywidywania pogodowe na najbliższe 14 dni.