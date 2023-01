Zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Prokuratura zaskarżyła wyrok ws. Jakuba A.

Do zabójstwa 10-letniej Kristiny doszło w czerwcu 2019 r. W lesie oddalonym od miejscowości Mrowiny o ok. 6 km znaleziono ciało dziewczynki z licznymi ranami kłutymi. W związku ze sprawą zatrzymano 23-letniego wówczas Jakuba A., krewnego matki Kristiny.

REKLAMA

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem połączony ze znieważeniem zwłok oraz zarzut podżegania innej osoby do współudziału w zbrodni. Jakub A. przyznał się do winy. Z ustaleń śledczych wynikało, że 23-latek zakochał się w matce dziewczynki, a 10-latkę uznał za przeszkodę do stworzenia związku z kobietą.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W październiku mężczyzna został skazany na karę łączną dożywocia. Sąd Okręgowy w Świdnicy orzekł także, że Jakub A. będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 30 latach. Mężczyznę pozbawiono też praw publicznych na 10 lat, nakazało też zapłatę 100 tys. zł rodzicom dziewczynki i pokrycie kosztów postępowania (ponad 97 tys. zł).

Zobacz wideo Zgorzelski o zmianach w kodeksie wyborczym: Element profrekwencyjny uważamy za dobry

Zabójstwo Kristiny z Mrowin. Jest apelacja prokuratury

Jak dowiedział się portal Gazeta.pl, Prokuratura Okręgowa w Świdnicy nie zgadza się z niektórymi elementami orzeczenia.

"Prokuratura zaskarżyła wyrok w zakresie określenie przez Sąd okresu, po którym oskarżony będzie mógł się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sąd w wyroku wskazał ten termin na co najmniej 30 lat, prokurator uważa, że powinno to nastąpić co najmniej po 40 latach" - przekazał nam prok. Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Zabójstwo 10-latki w Mrowinach. Jakub A. skazany na dożywocie

"Prokuratura również nie zgodziła się ze zmianą kwalifikacji prawnej drugiego z czynów zarzucanych Jakubowi A. Prokurator uważa, że Jakub A. podżegał inną osobę do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sąd uznał, że Jakub A. podżegał swojego znajomego to zabójstwa w typie podstawowym" - dodał prokurator.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>