Szef prokuratury w Hajnówce Jan Andrejczuk przekazał PAP, której depeszę publikuje RMF FM, że ciało zostało znalezione na terenie bagiennym i trudno dostępnym. Zwłoki przekazano do zakładu medycyny sądowej. Prokurator nie precyzował, czy chodzi o cudzoziemca. Wcześniej "Gazeta Wyborcza" cytowała Edytę Wilczyńską z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Granica polsko-białoruska. W Puszczy Białowieskiej znaleziono zwłoki

- Straż Graniczna przekazała nam informację o znalezieniu ciał w okolicach Czerlonki nieznanych osób. Ilu, na ten moment nie wiem. Więcej informacji na ten temat ma Straż Graniczna. Na miejsce pojechała nasze ekipa dochodzeniowo-śledcza, która wykonywać będzie czynności pod nadzorem prokuratury - mówiła Wilczyńska.

Z kolei Piotr Czaban, niezależny dziennikarz i członek Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego poinformował, że po polskiej stronie w Puszczy Białowieskiej odnaleziono łącznie trzy ciała. Ciała mieli znaleźć żołnierze, a następnie powiadomić służby.

Wcześniej informowano, że sobotę 7 stycznia Straż Graniczna odnalazła w rejonie miejscowości Przewłoka ciało mężczyzny, prawdopodobnie obywatela Jemenu.

Straż Graniczna poinformowała w czwartek 12 stycznia, że 37 osób próbowało wczoraj nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Byli to między innymi obywatele Egiptu i Jemenu. Pięć osób podchodziło pod barierę na granicy, na widok polskich patroli wycofały się na teren Białorusi. Jak informuje Straż Graniczna, w styczniu było 499 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Zatrzymano 13 pomocników, wobec 5 zastosowano areszt.

