Pegasus 2.0? Policja tłumaczy, po co jej nowe narzędzie. Posłowie PO zapowiadają kontrolę

O sprawie informowało w tym tygodniu RMF FM. Stacja przekazała, że policja dostała licencje do nowych, specjalistycznych narzędzi, które pozwolą sprawdzać zasoby telefonów i tabletów, także te szyfrowane i usunięte. Chodzi m.in. o listę połączeń, wiadomości tekstowe, aktywność w internecie oraz dane lokalizacyjne.

Policja z nowym narzędziem cyfrowym. "Celem jest zwalczanie przestępstw"

- Rozwój nowoczesnych technologii wymusza na nas dostosowanie się do nowych wyzwań, dlatego polska policja musi dysponować licencjami do nowoczesnych i specjalistycznych narzędzi informatyki śledczej. Głównym celem pozyskania takich narzędzi jest zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw dokonywanych na szkodę obywateli. Zapewniamy, że chroniąc obywateli i zapobiegając przestępstwom, nie zostajemy w tyle za przestępcami, ale cały czas rozwijamy się, aby było bezpiecznie - powiedział w Polsat News Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.

Jak przekonywał, policja "czynności wykonuje tylko na podstawie i w granicach określonych przepisami". - Nie ma żadnego zagrożenia dla naruszenia tych zasad - dodał.

Zgodnie z ustaleniami funkcjonariusze będą mogli uzyskać również dostęp do danych w chmurze i "profilowania cyfrowego". Stacja wyjaśnia, że ma chodzić o przeglądanie polubionych w internecie treści, zamieszczanych komentarzy i aktywności związanych z wydarzeniami. Dostęp do wymienionych cyfrowych usług miał kosztować Komendę Główną Policji ponad 6,5 mln złotych.

Opozycja krytykuje. Będzie kontrola poselska w KGP

"PiS już nie potrzebuje Pegasusa. Policja za 6,5 mln zł kupiła nowe narzędzia śledcze! Sprawdzą co lajkujesz w sieci, dotrą do wszystkich zasobów twojego telefonu czy tabletu, nawet tych szyfrowanych i usuniętych. Będą mogli na żywo śledzić twoją lokalizację. Witamy w państwie PiS" - komentował w środę na Twitterze Dariusz Joński.

Posłowie PO zapowiedzieli, że w piątek o godz. 11 rozpoczną kontrolę poselską w KGP. - Chcemy dokładnie sprawdzić, jak to się stało, że ta procedura zamówienia została rozpoczęta. Jak to się stało, że w tym przetargu brały udział dwie małe firmy z Katowic i czy to jest bezpieczne - mówił na konferencji Michał Szczerba.

Joński podkreślał, że wątpliwości budzi fakt, iż na komisjach sejmowych nie pojawiły się informacje dotyczące zakupu sprzętu.

